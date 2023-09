Rua Bioscience Ltd est une société pharmaceutique basée en Nouvelle-Zélande. La société opère dans le secteur du cannabis médicinal sur le plan commercial et se concentre sur la production de médicaments dérivés de cannabinoïdes. La société se concentre également sur la culture et le développement de cannabis médicinal de qualité garantie en tant qu'ingrédients pharmaceutiques actifs.

Secteur Produits pharmaceutiques