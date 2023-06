Baisse des actions de RUA Life Sciences après la réorganisation

RUA Life Sciences PLC - holding de technologie médicale basée à Glasgow et axée sur l'exploitation du polyuréthane biostable implantable à long terme Elast-Eon - achève sa réorganisation par la "défaisance" des activités de greffes vasculaires à RUA Vascular Ltd et des activités de valves cardiaques à RUA Structural Heart Ltd, deux filiales détenues à 100 %. La société déclare qu'après avoir introduit l'information sectorielle, elle estime que la séparation des unités commerciales des activités de la société mère sera bénéfique pour son contrôle financier. Elle a maintenant décidé de "formaliser le processus", ce qui, selon RUA Life Sciences, simplifiera la transparence réglementaire et augmentera les options de financement, entre autres avantages. La réorganisation comprend le transfert de tous les actifs connexes, y compris la propriété intellectuelle. RUA récupérera également les coûts imputables de 4,4 millions de livres sterling pour RUA Vascular et de 3,1 millions de livres sterling pour RUA Structural Heart. Ces coûts resteront une dette interentreprises, ce qui se traduira par un bénéfice commercial ponctuel d'environ 7,5 millions de GBP pour RUA Life Sciences. Les actions de la société ont déjà grimpé hier après qu'elle ait annoncé une forte croissance de son chiffre d'affaires annuel.

Bill Brown, président du conseil d'administration, a déclaré : "Cette transaction est une étape importante dans le parcours de RUA visant à exploiter la valeur clinique et commerciale d'Elast-Eon. Deux entreprises ont été incubées au sein de RUA, chacune d'entre elles s'appuyant sur la technologie de la plateforme. La création de ces entreprises en tant que filiales accroît la transparence et permet de mieux comprendre le processus de création de valeur.

Cours actuel de l'action : 42,32 pence, en baisse de 3,8 % jeudi à Londres

Variation sur 12 mois : en hausse de 2,0

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

