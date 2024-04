RUA Life Sciences plc est une société holding basée au Royaume-Uni. Les principales activités de la société consistent à exploiter la valeur de sa propriété intellectuelle et de son savoir-faire, à fabriquer des dispositifs médicaux en sous-traitance et à développer des dispositifs cardiovasculaires. La société opère par le biais de quatre entreprises, à savoir RUA Medical, RUA Biomaterials, RUA Vascular et RUA Structural Heart. RUA Medical fournit des services de fabrication, d'assemblage, d'emballage et de sous-traitance au secteur des dispositifs médicaux à partir de ses salles blanches de classe 7 et 8. RUA Biomaterials est le dépositaire de la propriété intellectuelle et des droits de licence pour une gamme de polymères implantables biostables, notamment Elast-Eon et ECSil. Son activité RUA Vascular est le fabricant légal et le détenteur de la propriété intellectuelle des patchs cardiovasculaires et de tissus mous de la société, ainsi que des greffons vasculaires de forage. Son activité RUA Structural Heart détient la propriété intellectuelle relative à la technologie des valves cardiaques synthétiques de la société.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés