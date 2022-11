Rubicon Organics Lance 11 Nouveaux Produits sur le Marché Québécois

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 30 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rubicon Organics Inc. (TSXV : ROMJ) (OTCQX : ROMJF) (" Rubicon Organics " ou la " Compagnie "), un producteur autorisé axé sur la culture et la vente de cannabis de qualité supérieure certifié biologique, est heureux d'annoncer qu'il a lancé onze nouveaux produits au Québec sous les marques Simply Bare™ Organic et 1964 Supply Co.™. Cela a doublé le nombre d'items disponibles dans la province, ajoutant à la présence de Rubicon Organics au Québec.



Simply Bare™ Organic

Rubicon Organics a ajouté deux nouvelles offres sous la marque Simply Bare™ Organic au Québec:

BC Duct Tape Biologique disponible en format 3,5g est la première souche Duct Tape à être commercialisée au Canada. Ce cultivar est un croisement de deux souches légendaires ; Original Glue et Do-Si-Dos avec de forts arômes de gaz, de pin et de chocolat.



est la première souche Duct Tape à être commercialisée au Canada. Ce cultivar est un croisement de deux souches légendaires ; Original Glue et Do-Si-Dos avec de forts arômes de gaz, de pin et de chocolat. Les pré-roulés Sélections 3x0.5g sont une extension de la ligne de Sélections actuellement en format 28g dans la province. Cette offre de pré-roulés consistera en une rotation de cultivars certifiés biologiques, roulés à la main dans du papier de chanvre. Le cultivar des Sélections 3x0.5g changera tous les deux mois, en commençant par le populaire BC White Rntz Biologique.

En outre, trois des exclusivités en ligne de la marque sont désormais disponibles en succursales au Québec : BC Bubba Pink Biologique 3.5g fleurs séchées et 3x0.5g pré-roulés, et BC Lime Mi'jito Biologique 3.5g fleurs séchées. Ces nouvelles offres en magasin contribueront à fortifier le marché haut de gamme au Québec avec une génétique unique et une fleur de haute qualité.

1964 Supply Co.™

Rubicon Organics a obtenu six nouvelles inscriptions en succursales pour la marque 1964 Supply Co.™. Ces ajouts contribueront à établir davantage la marque sur le marché québécois. Voir ci-dessous pour plus d'informations sur les produits nouvellement listés.

1964 Supply Co.™ Bleu Nuit 5x0.5g Pre-Roulés est maintenant disponibles dans toutes les succursales après une présence en ligne. Il s'agit du premier pré-roulé 1964 Supply Co.™ disponible dans les succursales au Québec.



est maintenant disponibles dans toutes les succursales après une présence en ligne. Il s'agit du premier pré-roulé 1964 Supply Co.™ disponible dans les succursales au Québec. Après la forte performance du 1964 Supply Co.™ 3.5g Haschisch Libanais , Rubicon Organics a introduit le Fleur + Haschisch Libanais 1x1g Pré-Roulé infusé en succursales. Avec la popularité croissante des pré-roulés infusés à travers le Canada, la Compagnie introduira au marché québécois l'un des premiers pré-roulé infusés au haschisch.



, Rubicon Organics a introduit le en succursales. Avec la popularité croissante des pré-roulés infusés à travers le Canada, la Compagnie introduira au marché québécois l'un des premiers pré-roulé infusés au haschisch. Sour Cookies 3.5g de 1964 Supply Co.™ a été introduit en succursales à partir de septembre 2022. Ce cultivar a été l'un des premiers proposés par Rubicon Organics et a maintenu sa popularité sous la marque 1964 Supply Co.™ dans les provinces du Canada.



de 1964 Supply Co.™ a été introduit en succursales à partir de septembre 2022. Ce cultivar a été l'un des premiers proposés par Rubicon Organics et a maintenu sa popularité sous la marque 1964 Supply Co.™ dans les provinces du Canada. Deux des nouvelles inscriptions en succursales sont sous 1964 Supply Co.™ Menu Secret/Secret Menu. Le Menu Secret 3,5g et 5x0,5g en Pré-roulés seront des cultivars en rotation en dehors du portefolio de base 1964 Supply Co.™. Les consommateurs québécois auront ainsi la chance d'essayer le cannabis le plus récent que 1964 Supply Co.™ a à offrir.



seront des cultivars en rotation en dehors du portefolio de base 1964 Supply Co.™. Les consommateurs québécois auront ainsi la chance d'essayer le cannabis le plus récent que 1964 Supply Co.™ a à offrir. En plus des items en rotation du Menu Secret, 1964 Supply Co.™ a lancé Fleurs du BC/BC Buds 28g en fleurs comme produit en rotation en succursales pour le marché québécois. Ce produit de 28g (une once) présente une sélection rotative de cultivars de base de 1964 Supply Co.™ qui n'étaient auparavant pas disponibles au Québec.

À PROPOS DE RUBICON ORGANICS INC.

Rubicon Organics Inc. est le chef de file mondial des marques de produits de cannabis biologiques de qualité supérieure. La société est intégrée verticalement par le biais de sa filiale à part entière Rubicon Holdings Corp, un producteur sous licence. Rubicon Organics se concentre sur l'atteinte d'une rentabilité de premier plan dans le secteur grâce à sa fleur de cannabis premium, à l'innovation de ses produits et à la gestion de son portefeuille de marques, y compris sa marque phare super-premium Simply Bare™ Organic, sa marque de fleur et de hash premium 1964 Supply Co.™, sa marque de concentré premium Lab Theory™, et sa marque grand public Homestead Cannabis Supply™.

La société assure la qualité de sa chaîne d'approvisionnement en cultivant, traitant, marquant et vendant des produits de cannabis super-premium certifiés biologiques et produits de manière durable à partir de son installation ultramoderne à toit de verre située à Delta, en Colombie-Britannique, au Canada.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

SIMPLY BARE™ ORGANICS

Téléphone: +1 (604) 288-5566

Courriel: info@simplybare.com

1964 SUPPLY CO.™

Téléphone: +1 (604) 288-5566

Courriel: info@1964supplyco.com

