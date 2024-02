VANCOUVER, Colombie-Britannique, 28 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rubicon Organics Inc. (TSXV: ROMJ) (OTCQX: ROMJF) (“Rubicon Organics”, “Rubicon” ou la “Société”), un producteur de cannabis autorisé, qui se spécialise dans la culture et la vente de Cannabis de qualité supérieure certifié biologique, annonce aujourd'hui le lancement d’une sauce à poutine infusée au cannabis sous la marque 1964 Supply Co.™



À vos assiettes, la sauce à poutine infusée au cannabis de la marque 1964 Supply Co.™ débarque sur le marché québécois.

1964 Supply Co.™ est ravi d'annoncer le lancement d'un produit innovant et hors du commun à base de rosine de haschich qui révolutionnera votre expérience culinaire : la sauce à poutine infusée au cannabis!

Combinant les saveurs emblématiques du plat bien-aimé des Québécois avec les saveurs uniques du cannabis, notre nouvelle sauce à poutine infusée au cannabis arrive sur les tablettes de la Société Québécoise du Cannabis cette semaine. Chaque paquet contient un riche mélange de sauce à poutine infusé avec 10 mg de THC provenant de la meilleure rosine de haschich de la marque 1964 Supply Co.™

“Nous sommes ravis de lancer ce produit unique en son genre sur le marché québécois”, a déclaré Melanie Ramsey, directrice commerciale de Rubicon Organics™. "Notre sauce à poutine infusée au cannabis est non seulement délicieuse, mais offre également aux consommateurs une façon amusante et innovante d'incorporer le cannabis dans leurs aventures culinaires."

Ce produit révolutionnaire incarne l'esprit du patrimoine culinaire canadien tout en ajoutant une touche ludique qui ravira à coup sûr les amateurs de cannabis et les gourmets. Que vous preniez une collation en fin de soirée ou que vous organisiez une réunion entre amis, notre sauce à poutine infusée au cannabis promet d'élever chaque expérience culinaire vers de nouveaux sommets.

Mais ce n'est pas tout : suite au lancement au Québec, 1964 Supply Co.™ prévoit étendre sa distribution de sauce à poutine infusée à d'autres provinces dans les semaines à venir, apportant ainsi la joie de la sauce à poutine infusée au cannabis à encore plus de consommateurs à travers le pays.

Pour plus d'informations, visitez www.1964supplyco.com ou suivez-nous sur les réseaux sociaux @ https://www.instagram.com/1964supplycom/

À PROPOS DE RUBICON ORGANICS INC.

Rubicon Organics Inc. est chef de file mondial pour les produits à base de cannabis biologique haut de gamme. La société est intégrée verticalement par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive Rubicon Holdings Corp, un producteur agréé. Rubicon Organics se concentre sur l'atteinte d'une profitabilité de pointe grâce à sa fleur de cannabis haut de gamme, à l'innovation de produits et à la gestion de son portefeuille de marques, y compris trois marques phares : sa marque super haut de gamme Simply Bare™ Organic, sa marque haut de gamme 1964 Supply Co™ et sa marque de bien-être au cannabis. Wildflower™ en plus de la marque grand public de la société, Homestead Cannabis Supply™.

La société garantit la qualité de sa chaîne d'approvisionnement en cultivant, en transformant, en commercialisant et en vendant des produits de cannabis de qualité supérieure, certifiés biologiques, produits de manière durable, à partir de ses serres ultramodernes au toit de verre situées à Delta, en Colombie-Britannique, au Canada.

Pour les demandes des médias, veuillez contacter :

Mathieu Aubin – Vice-président marketing et nouvelles affaires

Courriel : info@1964supplyco.com

Téléphone : +1 (437) 929-1964

La Bourse de croissance TSX ou son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué de presse.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, y compris, sans s'y limiter, les déclarations concernant les estimations, plans, programmes, prévisions, projections, objectifs, hypothèses, attentes ou croyances futures concernant les performances futures, les déclarations concernant l'objectif de Rubicon Organics d'atteindre une rentabilité de pointe dans l'industrie sont des « données prospectives. -déclarations prospectives ». Les informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « volonté » ou de variantes de ce mot ou de déclarations selon lesquelles certaines actions, événements ou résultats « seront » pris, se produiront ou seront atteints.

Ces déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, événements ou développements réels soient sensiblement différents des résultats, événements ou développements futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur certaines hypothèses que la direction considère raisonnables dans les circonstances, y compris le moment prévu du lancement de la sauce poutine infusée au cannabis sur divers marchés au Canada. Les risques et incertitudes associés aux informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, entre autres, la dépendance à l'égard de l'obtention et du maintien des approbations réglementaires, y compris l'acquisition et le renouvellement des licences fédérales, provinciales, locales ou autres, et toute incapacité à obtenir toutes les approbations gouvernementales, licences et permis. pour la construction de ses installations en temps opportun ; les changements réglementaires ou politiques tels que les changements dans les lois et réglementations applicables, y compris les retards ou inefficacités bureaucratiques ou toute autre raison ; tout autre facteur ou développement susceptible d’entraver la croissance du marché ; L’historique d’exploitation limité de Rubicon Organics et l’absence de bénéfices historiques ; dépendance à l'égard de la direction; l'effet des conditions du marché des capitaux et d'autres facteurs sur la disponibilité du capital ; la capacité de la Société à attirer et à retenir du personnel qualifié ; la concurrence, y compris de la part de concurrents plus établis ou mieux financés ; la nécessité de conclure et de maintenir des alliances et des partenariats avec les entreprises, y compris avec les clients et les fournisseurs.

Ces facteurs doivent être examinés attentivement et les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Bien que Rubicon Organics ait tenté d'identifier des facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives, il peut exister d'autres facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés. estimé ou prévu. Rien ne garantit que les déclarations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans les déclarations prospectives. Rubicon Organics n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, même si de nouvelles informations deviennent disponibles à la suite d'événements futurs, de nouvelles informations ou pour toute autre raison, sauf si la loi l'exige.

