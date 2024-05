Rubicon Technologies, Inc. construit des produits technologiques basés sur l'intelligence artificielle (IA) et fournit des solutions de développement durable aux producteurs de déchets, aux opérateurs de flotte et aux transformateurs de matériaux pour les aider à comprendre, à gérer et à réduire les déchets. La société est un fournisseur de solutions de gestion des déchets et de recyclage basées sur le cloud pour les entreprises, les gouvernements et les organisations du monde entier. La société fournit à ses clients producteurs de déchets une plateforme qui assure la transparence, des capacités de libre-service et des expériences client. Ses programmes couvrent le carton (OCC), le plastique, le papier, le métal, le verre, les palettes, le recyclage de l'électronique, la construction et la démolition (C&D), le recyclage organique (y compris les déchets alimentaires et les services de compostage), le recyclage des graisses et des huiles, et le recyclage en flux unique (SSR), entre autres services adjacents. La société propose également diverses solutions pour les transporteurs et les recycleurs, notamment RUBICONPro App, RUBICONPro Pod et RUBICONSelect.

Secteur Logiciels