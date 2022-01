Nexity : Oddo réduit son conseil, abaisse sa cible

Oddo réduite sa note sur le titre Nexity et passe de 'surperformance' à 'neutre', tout en réduisant son objectif de cours à 46 euros, contre 51 euros précédemment.



Le broker indique que cette baisse d'objectif de cours est engendrée par l'augmentation attendue de la dette liée aux prises de positions stratégiques sur le foncier. Oddo précise toutefois ne pas remettre en cause les atouts du groupe qui conserve 'd'excellents fondamentaux'.



Ainsi, malgré la baisse des attributions de permis de construire pour les logements neufs en France depuis deux ans, 'l'offre commerciale progresse de +6% ce qui est rassurant', note l'analyste.



Pour 2021, les objectifs du groupe reposent sur un CA supérieur à 4,4 MdsE hors contribution des activités cédées et un ROC de plus de 360 ME laissant apparaître une marge supérieure à 8% 'ce qui est une bonne performance', juge Oddo.



Pour 2022, le rebond des autorisations de permis de construire et les lancements commerciaux devraient permettre à Nexity d'enregistrer une légère hausse de ses réservations en logement.



