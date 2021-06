HDF Energy : lancement de l'introduction en Bourse

Hydrogène de France (HDF Energy), pionnier du développement d'infrastructures pour la production d'électricité à partir d'hydrogène issu d'énergies renouvelables, annonce le lancement de son introduction en Bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.



L'opération prévoit une augmentation de capital d'environ 100 millions d'euros, ainsi qu'une cession d'actions existantes pour un maximum de 32,2 millions d'euros. Des engagements de souscription de Rubis et Teréga Solutions représentent 79,9 millions.



La fourchette indicative de prix va de 22,95 à 31,05 euros par action. La période de souscription se déroulera du 10 au 22 juin inclus pour l'offre à prix ouvert et jusqu'au 23 juin (12h00) pour le placement global.



