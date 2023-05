RUBIS

RUBIS: Assemblée Générale Mixte du 8 juin 2023 - Modalités de mise à disposition des documents préparatoires



02-Mai-2023 / 17:45 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Paris, le 2 mai 2023, 17h45 AssemblÉe GÉnÉrale MIXTE du 8 juin 2023 MODALITÉS DE Mise À disposition des Documents prÉparatoires Les actionnaires de Rubis sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le : jeudi 8 juin 2023 à 14 heures à Eurosites Salle Wagram- 39, avenue de Wagram - 75017 Paris Les actionnaires peuvent dès à présent adresser leurs questions écrites par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique (ag@rubis.fr) en justifiant de leur qualité d’actionnaire au moyen d’une attestation d’inscription en compte de leurs actions. Les questions pourront être reçues jusqu’au vendredi 2 juin 2023. L’ordre du jour, le projet de résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à l’Assemblée sont détaillés dans l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (Balo) du 28 avril 2023 qui est également disponible sur le site internet de la Société (www.rubis.fr sous la rubrique « Actionnaires - Assemblée Générale - Assemblée Générale 2023 »). L’avis de convocation sera publié dans un journal d’annonces légales et au Balo le 17 mai 2023. Les documents et informations relatives à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur et sont disponibles sur le site internet de la Société (www.rubis.fr sous la rubrique « Actionnaires - Assemblée Générale - Assemblée Générale 2023 »). L’Assemblée Générale sera retransmise en direct et en intégralité sur le site internet de la Société (www.rubis.fr). Contact RUBIS – Direction juridique Tél : 01 44 17 95 95 Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : RUBIS: Assemblée Générale Mixte du 8 juin 2023 - Modalités de mise à disposition des documents préparatoires