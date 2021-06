RUBIS

RUBIS: Information sur la mise en ?uvre du programme de rachat d'actions en vue d'une réduction du capital



09-Juin-2021 / 17:36 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Paris, le 9 juin 2021, 17h35 INFORMATION SUR LA MISE EN ?UVRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS EN VUE D'UNE RÉDUCTION DU CAPITAL Rubis rappelle que, conformément à la mise en ?uvre du programme de rachat d'actions en vue d'une réduction du capital autorisé par l'Assemblée Générale du 9 décembre 2020 pour une durée de 18 mois, une première tranche a été effectuée entre le 6 janvier et le 8 avril 2021 et a donné lieu au rachat de plus de

2,6 millions d'actions (soit environ 2,5 % du capital) qui ont été intégralement annulées le 31 mai 2021. La Société poursuivra le programme de rachat d'actions à travers une deuxième tranche qui sera lancée au cours du 3e trimestre 2021 et dont les modalités feront préalablement l'objet d'une diffusion effective et intégrale au marché. Contact Presse Contact PUBLICIS CONSULTANTS - Aurélie Gabrieli RUBIS - Direction juridique Tel. : +(33) 1 44 82 48 33 aurelie.gabrieli@publicisconsultants.com Tel. : +(33) 1 44 17 95 95 Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : RUBIS: Information sur la mise en ?uvre du programme de rachat d'actions en vue d'une réduction du capital