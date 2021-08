RUBIS

RUBIS: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d'actions (hors contrat de liquidité) du 16 au 20 août 2021



23-Aou-2021 / 17:35 CET/CEST

Paris, le 23 août 2021, 17h35 OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS (HORS CONTRAT DE LIQUIDITÉ) - 16 au 20 août 2021 - Dénomination sociale de l'émetteur : Rubis (LEI : 969500MGFIKUGLTC9742) Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : FR0013269123) Période : Du 16 au 20 août 2021 Conformément à l'autorisation accordée par l'Assemblée Générale Mixte du 9 décembre 2020 de mettre en place un programme de rachat d'actions, la Société a procédé, entre le 16 et le 20 août 2021, aux rachats d'actions en vue de leur annulation présentés ci-dessous. Présentation agrégée par jour et par marché : Nom de

l'émetteur Code identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l'instrument

financier (ISIN) Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions * Marché (MIC Code) Nombre de transactions RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 16/08/2021 FR0013269123 3 575 33,42 AQEU 39 RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 16/08/2021 FR0013269123 4 813 33,43 CEUX 87 RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 16/08/2021 FR0013269123 1 896 33,46 TQEX 39 RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 16/08/2021 FR0013269123 14 716 33,42 XPAR 156 RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 17/08/2021 FR0013269123 4 616 32,96 AQEU 43 RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 17/08/2021 FR0013269123 4 208 32,96 CEUX 54 RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 17/08/2021 FR0013269123 2 138 32,94 TQEX 41 RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 17/08/2021 FR0013269123 14 038 32,99 XPAR 156 RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 18/08/2021 FR0013269123 3 818 33,09 AQEU 38 RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 18/08/2021 FR0013269123 8 487 33,09 CEUX 89 RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 18/08/2021 FR0013269123 3 294 33,01 TQEX 29 RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 18/08/2021 FR0013269123 9 401 33,09 XPAR 93 RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 19/08/2021 FR0013269123 1 708 32,72 AQEU 23 RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 19/08/2021 FR0013269123 4 757 32,73 CEUX 62 RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 19/08/2021 FR0013269123 1 377 32,74 TQEX 21 RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 19/08/2021 FR0013269123 17 158 32,72 XPAR 172 RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 20/08/2021 FR0013269123 4 359 32,30 AQEU 39 RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 20/08/2021 FR0013269123 7 236 32,23 CEUX 60 RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 20/08/2021 FR0013269123 2 446 32,27 TQEX 58 RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 20/08/2021 FR0013269123 10 959 32,28 XPAR 113 * Arrondi à deux chiffres après la virgule TOTAL 125 000 32,90 Présentation détaillée par opération : Les informations détaillées relatives aux opérations intervenues entre les 16 et 20 août 2021 peuvent être consultées sur le site internet de la Société : Programme de rachat d'actions (rubis.fr). Contact RUBIS - Direction juridique Tél : 01 44 17 95 95 Fichier PDF dépôt réglementaire



