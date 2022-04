RUBIS

RUBIS: Point sur Rubis Energy Kenya



14-Avr-2022 / 15:22 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.





Paris, le 14 avril 2022, 15h15

Point sur Rubis Energy Kenya

Suite à la publication d'articles de presse concernant Rubis au Kenya, le Groupe apporte au marché les précisions suivantes sur la situation de sa filiale afin de rassurer toutes les parties concernées.

Fonctionnement du marché de la distribution de carburant au Kenya. Le marché au Kenya est régulé à la fois en termes d'approvisionnement et en termes de régulation des prix pour les consommateurs.

L'approvisionnement du marché pétrolier est centralisé pour l'ensemble des opérateurs, lesquels dépendent d'une logistique d'importation commune.

En ce qui concerne la régulation des prix, il existe une structure fixant les prix en stations-service, revue chaque 15 du mois.

Face à l'augmentation forte et rapide du prix des produits pétroliers au niveau international, le gouvernement kenyan a décidé de limiter les prix de vente dans les stations-service et de subventionner le différentiel de prix aux distributeurs d'essence.

Pénurie temporaire de carburant. Compte tenu de l'augmentation du montant de ces subventions et de leur reversement avec des délais rallongés aux distributeurs, la dynamique de l'offre et de la demande a conduit à des ruptures de stocks de plus en plus importantes en particulier dans les stations des distributeurs indépendants Kenyan, renforçant la pression sur les distributeurs internationaux comme Rubis.

Dans ces circonstances exceptionnelle la filiale de Rubis au Kenya fait ses meilleurs efforts pour approvisionner le marché et fait preuve de toute la transparence requise par rapport aux Autorités. En aucun cas Rubis n'a augmenté ses ventes à l'export au détriment de la fluidité du marché Kenyan.

La situation actuelle ne remet pas en cause les objectifs de développement du Groupe dans ce pays. Il est rappelé que Rubis est présent au Kenya et en Afrique de l'Est depuis 2019 suite à l'acquisition de KenolKobil et que l'Afrique de l'Est contribue à hauteur de 7 % du ROC du Groupe en 2021. Jean-Christian Bergeron, Directeur Général de nos affiliées d'Afrique de l'Est, a mis en ?uvre la feuille de route visant à développer la présence de Rubis dans cette région. Cette feuille de route inclus la modernisation et la mise aux couleurs Rubis de l'ensemble du réseau de stations-service, ainsi qu'une priorité sur le développement des "non fuel revenues" et la mise en conformité des standards HSE du groupe. A ce jour l'état d'avancement de ce programme est en ligne avec les prévisions du Groupe avec déjà plus de 200 stations mises aux couleurs, dont 140 au Kenya (sur un total de près de 400 stations en Afrique de l'Est).

Pour information, le CEO de Rubis Energy Kenya a rejoint le siège à Paris pour faire un point complet sur la situation de la filiale.

À propos de Rubis

Créé en 1990, Rubis est un opérateur français indépendant du secteur de l'énergie, coté sur Euronext Paris et reconnu sur le marché pour son savoir-faire et la qualité de ses prestations. Le Groupe est spécialisé dans la distribution d'énergies et de bitumes, de l'approvisionnement au client final, dans plus de 40 pays, avec un réseau de plus de 1 000 stations-service, des offres en gaz liquéfiés, carburants pour l'aviation et la marine, lubrifiants, etc.

La mission du Groupe consiste à apporter au plus grand nombre un accès régulier et fiable à l'énergie pour répondre aux besoins essentiels de mobilité, de cuisson et de chauffage, ainsi qu'à fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement des industries et des professionnels.

Avec plus de 4 000 collaborateurs dans trois zones géographiques (Afrique/océan Indien, Caraïbes, Europe), le Groupe est organisé de façon décentralisée, lui permettant d'opérer ses activités au plus proche des enjeux locaux.

Conscient de la contribution clé de son secteur pour lutter contre le changement climatique, Rubis a publié sa feuille de route RSE 2022-2025 et annoncé une réduction de ses émissions de CO2 de 30 % d'ici 2030. Rubis est également signataire du Pacte mondial des Nations Unies.

Prochaine publication :

Chiffre d'affaires du 1er trimestre le 5 mai 2022 (après bourse)