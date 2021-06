RUBIS

RUBIS: Premier investissement structurant dans les énergies renouvelables - Rubis signe un partenariat industriel et financier avec Hydrogène de France, pionnier mondial de l'hydrogène-électricité



10-Juin-2021 / 07:35 CET/CEST

Paris, le 10 juin 2021, 07h35 Premier investissement structurant dans les énergies renouvelables Rubis signe un partenariat industriel et financier avec Hydrogène de France, pionnier mondial de l'hydrogène-électricité Rubis et Hydrogène de France (HDF Energy), pionnier mondial dans le développement d'infrastructures permettant la production d'électricité continue ou à la demande à partir d'hydrogène issu d'énergies renouvelables (éolien ou solaire), viennent de signer un accord de partenariat stratégique dans le cadre de l'introduction en bourse de HDF Energy. Rubis distribue l'énergie du quotidien dans 41 pays sur trois zones géographiques (Afrique/océan Indien, Caraïbes et Europe) et a décidé, en complément de ses activités de distribution et de stockage, d'investir dans les énergies renouvelables. Ce partenariat, en amont d'une filière en plein développement offrant les réponses aux enjeux de la décarbonation, permet au Groupe de réaliser une percée structurante dans les nouvelles énergies aux caractéristiques de niche, en cohérence avec son modèle d'affaires. HDF Energy se positionne comme un développeur de projets de centrales électriques de forte capacité à partir d'hydrogène vert et décarboné maîtrisant la technologie et la conception de la pile à combustible, élément central du dispositif. Les projets Renewstable(R) en développement (centrales électriques) de HDF Energy représentent un montant d'investissements potentiel de 1,3 milliard d'euros. En s'appuyant sur ces objectifs stratégiques, HDF Energy se fixe pour ambition d'atteindre 100 M? de chiffre d'affaires pour une marge d'EBITDA d'environ 35 % à horizon 2025. Rubis s'engage à travers ce partenariat à accompagner le développement d'HDF Energy : en souscrivant à hauteur de 50 M? [1] à l'augmentation de capital qui sera réalisée dans le cadre de l'introduction en bourse de HDF Energy sur le marché réglementé d'Euronext Paris, en vue de devenir un actionnaire stratégique de HDF Energy et en disposant d'un poste d'administrateur et d'un poste de censeur au sein du Conseil d'Administration de HDF Energy [2] ; en bénéficiant, pour une durée de cinq ans, d'une priorité pour investir majoritairement dans les projets que HDF Energy envisage de développer en Afrique/océan Indien , dans les Caraïbes et en Europe, lui permettant de se positionner en investisseur direct majoritaire dans les projets de production d'électricité renouvelable avec l'objectif d'atteindre un Taux de Rendement Interne (TRI) à deux chiffres sur les fonds propres investis. En dehors de ces zones, Rubis aura la possibilité d'investir sans exiger d'être majoritaire dans un projet spécifique. Le Groupe mettra à disposition d'HDF Energy t oute connaissance du contexte local et un soutien technique, logistique, administratif et juridique pour les projets développés dans les pays où Rubis est présent. Les deux entreprises collaborent depuis 2016 sur deux développements : une pile à combustible de 1 MW, inaugurée en décembre 2019 à la SARA (raffinerie des Antilles), afin de valoriser l'hydrogène issu de la raffinerie pour produire de l'électricité renouvelable et alimenter près de 2 000 foyers martiniquais (gain annuel d'émissions de 9 000 tonnes de CO 2 ) ; la Centrale Électrique de l'Ouest Guyanais, en phase finale de développement, première centrale électrique multi-mégawatts à hydrogène du monde, produisant une électricité renouvelable, stable et compétitive (production annuelle de 50 GWh) ayant vocation à approvisionner toute l'année l'équivalent de 10 000 foyers. « Nous sommes convaincus avec Damien Havard, fondateur et actionnaire majoritaire d'HDF Energy, de la création de valeur et de l'accélération des capacités de développement des projets d'hydrogène-électricité dans les pays où Rubis est implanté et de renforcer la collaboration que nous avons construite depuis six ans avec le groupe HDF Energy » indiquent les associés-gérants de Rubis SCA. À propos d'HDF Energy HDF Energy, pionnier mondial de l'hydrogène-électricité, développe des centrales Hydrogen-Power de grande capacité et participe, au travers de sociétés projets dédiées, à leur exploitation. Ces centrales fourniront une électricité continue ou à la demande à partir d'énergies renouvelables (éolien ou solaire), associées à des piles à combustible de forte puissance fournies par HDF Energy. HDF Energy développe deux modèles de centrales Hydrogen-Power : Renewstable(R) (POWER-TO-POWER) : centrales électriques multi-mégawatts, produisant de l'électricité stable, constituées d'une source renouvelable intermittente et d'une chaîne hydrogène incluant le stockage d'énergie sur place ;

HyPower(R) (GAS-TO-POWER) : centrales électriques « Gas-to-Power » produisant une électricité à la demande à partir d'hydrogène vert ou décarboné provenant des réseaux de transport. HDF Energy intègre le savoir-faire clé de la pile à combustible, dans le cadre d'un protocole d'accord avec Ballard (accord de licence exclusive de sept ans), et développe en France (Métropole de Bordeaux) la première usine au monde de fabrication en série de piles à combustible de forte puissance pour l'énergie qui sera mise en service en 2023. Au travers de cette activité, HDF Energy adressera également les marchés du maritime et des data centers. HDF Energy se positionne ainsi comme un puissant accélérateur de la transition énergétique en fournissant une électricité renouvelable non intermittente et compétitive, parfaitement adaptée aux réseaux et à la demande. Pour en savoir plus : www.hdf-energy.com À propos de Rubis Rubis, société cotée sur Euronext Paris avec une capitalisation boursière de près de 4 milliards d'euros à fin 2020 (SBF 120), est spécialisé dans la distribution d'énergies et de bitumes, depuis l'approvisionnement jusqu'au client final, et, via sa JV Rubis Terminal, dans le stockage de produits liquides. Rubis bénéficie d'une position forte dans la distribution de gaz liquéfiés, considérés sur les marchés émergents comme énergie de transition, et de bitumes, en se concentrant sur des projets d'infrastructure en Afrique de l'Ouest. Avec un chiffre d'affaires de 3,9 milliards d'euros et des volumes distribués de 5 millions de m3, le Groupe est reconnu sur le marché pour son savoir-faire et la qualité de ses prestations. Sa stratégie de développement à l'international permet au Groupe d'occuper des positions de marchés fortes sur des produits et des segments diversifiés, dans 41 pays sur trois zones géographiques : Afrique/océan Indien, Caraïbes et Europe. Ces dix dernières années, Rubis a enregistré un taux de croissance annuelle composé de 9 % du bénéfice par action et du dividende par action. Pour en savoir plus : www.rubis.fr Contact Presse Contact Analystes PUBLICIS CONSULTANTS - Aurélie Gabrieli RUBIS - Anna Patrice, Directrice des Relations Investisseurs Tel. : +(33) 1 44 82 48 33 aurelie.gabrieli@publicisconsultants.com Tel. : +(33) 1 45 01 72 32 A.Patrice@rubis.fr [1] Montant que Rubis, par l'intermédiaire de Rubis Énergie, s'est engagé à souscrire à l'introduction en bourse de HDF Energy, étant précisé que cet engagement a vocation à être servi en priorité et intégralement, étant précisé qu'il pourra néanmoins être réduit dans le respect des principes d'allocation usuels (principalement dans l'hypothèse où les souscriptions recueillies dans le cadre de l'introduction en bourse seraient très supérieures au nombre d'actions offertes). [2] Sous condition suspensive et à compter de l'admission des actions de HDF Energy sur le marché réglementé d'Euronext Paris et du respect, dans ce cadre, par Rubis de son engagement de souscription et de libération des fonds correspondants. Fichier PDF dépôt réglementaire



