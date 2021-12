RUBIS

RUBIS: Première évaluation de Rubis par le CDP : le Groupe obtient la note B



13-Déc-2021 / 07:35 CET/CEST

Paris, le 13 décembre 2021 première évaluation de rubis par le Cdp : le groupe OBTIENT La note B Le CDP a évalué pour la première fois le groupe Rubis en 2021 et lui a attribué la note B (sur une échelle de A à D-) sur le questionnaire Climate Change, le plaçant dans le premier tiers du classement. Le CDP est une organisation internationale indépendante créée en 2000 qui rassemble la plus grande base de données mondiale sur les questions environnementales. En 2021, près de 12 000 entreprises ont été évaluées. En obtenant la note B, Rubis se place parmi les 33 % d'entreprises ayant obtenu une note B ou supérieure. En participant au CDP, Rubis manifeste sa volonté de mieux faire connaître au marché et à l'ensemble de ses parties prenantes ses actions et ambitions en matière de lutte contre le changement climatique. Les réponses de Rubis sont librement accessibles sur le site internet du CDP. L'engagement du Groupe en faveur de l'action climatique s'intègre pleinement dans sa stratégie de développement qui repose notamment sur les axes suivants : poursuivre et développer la distribution d'énergies et de produits moins carbonés ;

compléter ses métiers historiques en investissant dans de nouvelles formes d'énergies renouvelables ou moins carbonées. En juin 2021, Rubis est ainsi devenu le deuxième actionnaire de HDF Energy, pionnier mondial de l'hydrogène-électricité. Le Groupe est dorénavant prioritaire pour investir dans des projets d'électricité renouvelable en particulier dans les pays où Rubis est déjà présent. Après la publication par Rubis de sa première feuille de route RSE, incluant des objectifs sur les enjeux Climat, et son adhésion au Pacte mondial des Nations Unies, le classement du CDP confirme la dynamique initiée par le Groupe pour une croissance durable. Il constitue pour les équipes du Groupe un encouragement à poursuivre leurs actions pour atteindre les objectifs fixés, contribuer à la transition énergétique et développer de nouvelles activités moins carbonées. À propos de Rubis Créé en 1990, Rubis est un opérateur français indépendant du secteur de l'énergie, coté sur Euronext Paris et reconnu sur le marché pour son savoir-faire et la qualité de ses prestations. Le Groupe est spécialisé dans la distribution d'énergies et de bitumes depuis l'approvisionnement jusqu'au client final. Sa mission consiste à apporter au plus grand nombre un accès régulier et fiable à l'énergie pour répondre aux besoins essentiels de mobilité, de cuisson et de chauffage, mais aussi pour fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'industrie et des professionnels. Avec plus de 4 000 collaborateurs, le Groupe opère dans 41 pays sur trois zones géographiques : Afrique/océan Indien, Caraïbes et Europe. Son organisation décentralisée lui permet d'opérer ses activités au plus proche des enjeux locaux. Conscient du défi climatique actuel, Rubis souhaite se développer dans des activités moins carbonées et est devenu le 2e actionnaire d'HDF en juin 2021, convaincu par le potentiel de l'hydrogène-électricité, notamment dans les pays dans lesquels le Groupe est déjà implanté. Rubis est également signataire du Global Compact. Pour en savoir plus sur la démarche RSE du Groupe : https://www.rubis.fr/fr/rse/la-demarche-rse-de-rubis. Contact Presse Contact analystes PUBLICIS CONSULTANTS Aurélie Gabrieli RUBIS Anna Patrice - Directrice des Relations Investisseurs Tél. : +(33) 1 44 82 48 33 aurelie.gabrieli@publicisconsultants.com Tél. : +(33) 1 44 17 95 95 investors@rubis.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



