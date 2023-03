RUBIS

RUBIS: Résultats annuels 2022 : bonne performance opérationnelle, bilan solide et dividende en augmentation



16-Mars-2023 / 17:45 CET/CEST

Paris, le 16 mars 2023, 17h45 RÉSULTATS ANNUELS 2022

BONNE PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE,

BILAN SOLIDE ET DIVIDENDE EN AUGMENTATION RÉSULTAT NET PART DU GROUPE À 263 M€, HAUSSE DE + 10 % DU BPA AJUSTÉ[1] EXCELLENTE PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE EN AFRIQUE ET DANS LES CARAÏBES RUBIS PHOTOSOL CONTRIBUE AU RBE DU GROUPE POUR LA PREMIÈRE FOIS, À HAUTEUR DE 18 M€ (SUR 9 MOIS) DIVIDENDE PROPOSÉ DE 1,92 € PAR ACTION, EN HAUSSE DE 3 % PAR RAPPORT à 2021 Faits marquants de l’exercice 2022[2] RBE : 669 M€, + 26 % par rapport à 2021 et ROC : 509 M€, + 30 % par rapport à 2021, bien au-delà du record de l’exercice 2019 de 412 M€.

Résultat net ajusté [3] : 326 M€, + 11 % vs 2021 pour un BPA ajusté (dilué) de 3,16 €, + 10 % vs 2021.

[3] Dette financière nette corporate [4] (DFN corporate ) de 930 M€, 1,5x DFN corporate /RBE hors IFRS 16 , contre 438 M€ au 31/12/2021. L’augmentation de la dette nette est principalement liée à l’acquisition de Photosol.

[4] Définition d’un objectif complémentaire de décarbonation sur le scope 3A.

Signature des premiers prêts sustainability-linked avec des taux conditionnés à la réalisation d’indicateurs clés de performance ESG (Rubis Énergie). Perspectives Le début de l’année 2023 a été marqué par l’amélioration continue des volumes et des marges de Rubis Énergie et par la poursuite du développement du pipeline chez Rubis Renouvelables. Avec des leviers de croissance pertinents, le Groupe est confiant dans le fait que 2023 sera une nouvelle année d’augmentation du résultat net part du Groupe vs 2022 (ajusté de la dépréciation de l’écart d'acquisition) et du dividende, en ligne avec sa politique de distribution. Le 16 mars 2023, Clarisse Gobin-Swiecznik, Directrice Générale Déléguée, commente ainsi les résultats : « Rubis a de nouveau démontré la solidité de son modèle économique, avec une bonne performance opérationnelle, et en poursuivant ses investissements dans les énergies renouvelables, tout en maintenant un bilan solide. Notre stratégie multi-produits et multi-pays ainsi que le contrôle de la chaîne d’approvisionnement garantissent une meilleure gestion des risques, l’excellence opérationnelle et la durabilité de l’entreprise, ainsi qu’une situation financière saine permettant de financer la croissance et le développement. En 2022, Rubis a développé un nouveau relais de croissance dans le secteur des énergies renouvelables avec l’acquisition transformante de Photosol, l’un des leaders indépendants français du photovoltaïque. Avec le développement d’un pipeline de plus de 3 GWc, Photosol devrait contribuer à la croissance des résultats de Rubis à moyen et long terme. Nos activités de distribution d’énergies sont performantes et continuent à croître, générant des flux de trésorerie substantiels, qui soutiendront notre politique de dividendes favorable aux actionnaires et nos acquisitions ciblées dans toutes les branches. Nous avons des projets ambitieux pour 2023. Nous nous efforcerons de continuer à développer nos activités en nous focalisant sur la distribution de bitume et la région Afrique de l’Est, et consoliderons notre position d’acteur de référence sur le segment des énergies renouvelables. Je suis pleinement convaincue que nous continuerons à concrétiser ces ambitions, grâce au soutien de nos équipes, dont la grande qualité et l’engagement ont déjà fait leurs preuves. ». CHIFFRES CLÉS Comptes consolidés au 31 DÉCEMBRE 2022 (en millions d’euros) 2022 2021 2022 vs 2021 Chiffre d’affaires 7 135 4 589 + 55 % ROC 509 392 + 30 % Résultat net, part du Groupe 263 293 - 10 % Résultat net ajusté (1), part du Groupe 326 293 + 11 % BPA ajusté (1) (dilué), en euros 3,16 2,86 + 10 % Dividende par action, en euros 1,92(2) 1,86 + 3 % Capacité d'autofinancement (3) 432 465 - 7 % Investissements industriels 259 206 Dette financière nette (DFN) 1 286 438 DFN/RBE 2,0x 0,9x Dette financière nette corporate (4) (DFN corporate) 930 438 DFN corporate/RBE 1,5x 0,9x Résultat net ajusté – hors éléments non récurrents et IFRS 2. Montant proposé à l’Assemblée Générale du 8 juin 2023. Capacité d'autofinancement après coût de la dette financière nette et impôt et avant variation du fonds de roulement. Dette financière nette corporate – hors dettes sans recours. PERFORMANCE FINANCIÈRE DE L’EXERCICE 2022 L’exercice 2022 a connu une très forte hausse du RBE à 669 M€ (+ 26 % par rapport à 2021) et du ROC à 509 M€ (+ 30 % par rapport à 2021). En 2022, Rubis Photosol, consolidé sur neuf mois à partir du 1er avril 2022, a contribué à hauteur de 18 M€ au RBE du Groupe et de - 0,8 M€ au ROC. La performance opérationnelle a été tirée par : l’activité Distribution avec un ROC en hausse de 37 % à 396 M€ ; et

l’activité Support & Services avec un ROC en hausse de 17 % à 144 M€. La JV Rubis Terminal poursuit sa croissance régulière avec des recettes de stockage en hausse de 6 % à 235 M€ sur l’exercice 2022 et un RBE ajusté[5] en hausse de 2 % sur l’année à 124 M€. Le RBE et le ROC du Groupe en 2022 sont augmentés des effets de change au Nigéria (34 M€). Corrigés de cet impact, le RBE ajusté a augmenté de 20 % par rapport à 2021 et le ROC de 21 %. Les pertes de change ont atteint 80 M€ pour l’exercice 2022, contre 11 M€ pour l’exercice 2021. Les résultats de l’exercice 2022 comprennent des éléments non récurrents, principalement : les coûts liés à l’acquisition de Photosol (- 16 M€ après impôt) ;

la dépréciation de l’écart d’acquisition à Haïti (- 40 M€) en raison de la dégradation de la sécurité et de la situation économique à Haïti ainsi que la hausse du taux d’actualisation. Ajusté de ces éléments non récurrents et des charges IFRS 2, le résultat net s’établit à 326 M€, en hausse de 11 % par rapport à 2021. La capacité d’autofinancement[6] atteint 432 M€ (contre 465 M€ en 2021). La variation du fonds de roulement a généré un flux négatif de trésorerie de 31 M€, en raison de la hausse des prix du pétrole (exercice 2021 : flux négatif de 214 M€). Ainsi, la trésorerie opérationnelle après variation du BFR et après remboursement des obligations locatives (IFRS 16) atteint 349 M€ sur l’exercice 2022 contre 233 M€ sur l’exercice 2021. L’acquisition de Photosol en avril 2022 modifie la lecture du bilan de Rubis. Bénéficiant d’une excellente visibilité sur le long terme, grâce à une durée de contrat de 20 ans et un profil de risque très faible, Photosol est en mesure de financer le développement de son pipeline avec un levier d’endettement élevé. La majorité de la dette est sans recours au niveau de chaque unité de production (SPV). Ainsi, Rubis communique désormais séparément sur sa dette financière nette totale (DFN) et sur sa dette financière nette corporate (c’est-à-dire hors dette sans recours des projets). La DFN totale est en hausse à 1 286 M€, dont 357 M€ de dette sans recours au niveau des SPV de Photosol. La dette financière nette corporate de Rubis (DFN corporate) atteint 930 M€ à la fin de l’exercice 2022 (contre 438 M€ à la fin de l’exercice 2021), avec un ratio DFN corporate/RBE hors IFRS 16 de 1,5x. Cette augmentation s’explique principalement par la prise de participation à hauteur de 80 % dans Photosol (341 M€ de trésorerie versée et consolidation de 65 M€ de sa dette nette corporate). Les investissements industriels atteignent 259 M€, dont 49M€ (19 %) concernent la production d’électricité photovoltaïque (Photosol) et la décarbonation. Le solde de 210 M€ se répartit entre les investissements de maintenance (80 %) et les investissements de croissance et de transition énergétique (20 %) chez Rubis Énergie. Fort de ces résultats opérationnels et d’un bilan solide pour l’exercice 2022, la Gérance propose une nouvelle hausse du dividende par action à 1,92 € (+ 3 % vs 2021). RUBIS ÉNERGIE Rubis Énergie intègre la Distribution (Retail & Marketing) de carburants (en stations-service et pour les professionnels), lubrifiants, gaz liquéfiés et bitume, ainsi que la logistique en support de l'activité Distribution à travers Support & Services, regroupant la raffinerie (SARA), le négoce-approvisionnement et le shipping. Au total, Rubis Énergie affiche un excellent niveau de croissance sur l’exercice 2022 avec une forte hausse de son ROC à 540 M€, portée par une croissance à deux chiffres tant pour l’activité Distribution que pour l’activité Support & Services. Le flux de trésorerie opérationnel avant variation du fonds de roulement a atteint 440 M€ au cours de l’exercice 2022, en légère baisse par rapport à l’exercice 2021 (- 7 %) en raison de la hausse du coût des intérêts et des pertes de change. Les investissements industriels ont légèrement augmenté et atteignent 215 M€ (+ 4 % par rapport à 2021), y compris de forts investissements dans le bitume et l’Afrique de l’Est, illustrant la discipline du Groupe en ce qui concerne les coûts. Chiffres clÉs DE RUBIS ÉNERGIE (en millions d’euros) 2022 2021 2022 vs 2021 RBE 680 551 23 % ROC, dont 540 412 31 % Distribution 396 289 37 % Support & Services 144 123 17 % Capacité d'autofinancement avant variation du fonds de roulement 440 475 - 7 % Investissements industriels 215 206 4 % DISTRIBUTION (73 % DU ROC DE RUBIS ÉNERGIE) L’activité Distribution couvre trois zones géographiques : Europe, Caraïbes et Afrique. Globalement, les volumes sont en hausse de 2 % par rapport à l’exercice 2021 avec un excellent développement en Afrique de l’Est (centré sur les stations-service) et une aviation dynamique tirée par le tourisme et la fin des mesures de restriction liées à la Covid dans la région des Caraïbes. Volumes commercialisés par zone géographique sur les exercices 2019-2022 (en '000 m3) 2022 2021 2020 2019 2022 vs 2021 Europe 856 872 816 890 - 2 % Caraïbes 2 173 2 070 1 963 2 298 5 % Afrique 2 458 2 459 2 269 2 296 0 % TOTAL 5 487 5 401 5 049 5 494 2 % La marge brute atteint 801 M€, en hausse de 27 % par rapport à 2021, portée à la fois par le volume et par le développement solide de la marge unitaire dans toutes les régions. La croissance de la marge brute s’établit à + 21 %, ajustée du risque de change au Nigéria (bitume), tandis que la marge unitaire augmente de 19 % en glissement annuel à 140 €/m3. 2022 a été une année dense pour Rubis Énergie en termes d’initiatives sur les sujets climat. Conformément à ce qui a été annoncé, une méthodologie interne de tarification du carbone a été définie et vise à entrer dans l’évaluation du risque lors de la prise de décision pour les investissements opérationnels ou en capital. Les travaux sur le scope 3A sont terminés. Un nouvel objectif de décarbonation sur les émissions des transports routier et maritime externalisés (qui représentent 45 % des émissions du scope 3A) a été fixé à - 20 % d’ici 2030 (année de référence 2019). Marge brute et unitaire de la Distribution pour l’exercice 2022 (1) Marge brute



(en M€) Répartition 2022 vs 2021 Marge unitaire



(en €/m3) Variation en glissement annuel Europe 197 25 % 1 % 230 3 % Caraïbes 280 35 % 35 % 129 29 % Afrique 324 40 % 40 % 132 40 % TOTAL 801 100 % 27 % 146 25 % Pour le tableau des données ajustées de marge brute et de marge unitaire, cf. annexe. L’Europe bénéficie de son fort positionnement GPL (> 95 % de la marge brute régionale). Toutefois, la hausse des coûts d’exploitation et de transport a contribué à une baisse de 18 % du ROC en glissement annuel à 58 M€ pour l’exercice 2022.

La zone Caraïbes - hors Haïti - enregistre une amélioration significative en 2022 des volumes (+ 13 %), portée par le fort rebond du secteur tourisme/aviation et de la marge unitaire (+ 29 %), générant une hausse de 62 % du ROC sur l’année à 134 M€. Haïti a connu une nouvelle année difficile avec une détérioration de l’ordre public et des situations politique et économique. Ce contexte, combiné à la hausse du taux d’actualisation appliqué, a mené à une dépréciation de 40 M€ de l’écart d'acquisition au cours de l’exercice 2022.

Enfin, l’ Afrique affiche une excellente performance avec une hausse de 51 % du ROC à 205 M€. Les principaux moteurs de la croissance ont été l’Afrique de l’Est grâce aux investissements dans le programme d’optimisation des stations-service, le secteur bitume (avec la répercussion des impacts du taux de change au Nigéria) et l’accord entre le gouvernement malgache et la profession sur la prise en compte du manque à gagner. Après correction du risque de change, le ROC a augmenté de 26 % sur l’année. ROC par RÉGION exercices 2019 – 2022 (en M€) 2022 2021 2020 2019 2022 vs 2021 Europe 58 71 61 61 - 18 % Caraïbes 134 82 80 139 62 % Afrique 205 136 128 123 51 % TOTAL DISTRIBUTION 396 289 269 324 37 % SUPPORT & SERVICES (27 % DU ROC DE RUBIS ÉNERGIE) L’activité Support & Services a enregistré un ROC de 144 M€ (+ 17 % par rapport à 2021) sur la période de l’exercice 2022, soutenue par la reprise dans la région Caraïbes avec des activités d’approvisionnement et de transport et la vigueur du secteur bitume. Le ROC de l’activité Support & Services hors SARA a progressé de 22 % sur l’année : les volumes traités en négoce ont bénéficié d’une hausse des marges unitaires, le transport bénéficiant des effets combinés de l’amélioration des taux de fret, des investissements dans de nouveaux navires et du développement des ventes de bitume en Afrique ;

les activités portuaires et de logistique dans l’océan Indien ont maintenu leur rythme historique. Les activités de transport maritime, ainsi que la raffinerie SARA, présentent des enjeux majeurs en matière de décarbonation pour le Groupe. Ainsi, suite à l’adhésion à la Sea Cargo Charter en 2022, un projet pilote a été lancé visant à introduire 800 tonnes de biocarburants (HVO) dans le soutage des navires desservant les activités dans la zone Guyane française. Cette première étape est un élément clé de la stratégie de Rubis visant à réduire l’empreinte carbone du Groupe. ROC du Support & Services pour les exercices 2019 à 2022 (en M€) 2022 2021 2020 2019 2022 vs 2021 ROC, dont 144 123 120 108 + 17 % SARA 25 26 44 40 - 2 % Autres 119 97 76 68 + 22 % RUBIS RENOUVELABLES La branche Rubis Renouvelables regroupe les activités de Rubis Photosol, acquises en avril 2022, ainsi que la participation de 18,5 % dans HDF Energy. Les comptes de Photosol ont été intégrés dans la consolidation du Groupe depuis le 1er avril 2022. Résultats FINANCIERS ET OPÉRATIONNELS 2022 (en M€) Exercice 2022 Capacité installée (MWc) 384 Production d’électricité (GWh) 403 Chiffre d’affaires 33 RBE 18 Investissements 44 Dette financière nette des projets (sans recours) 357 Au 31 décembre 2022, Rubis Photosol a augmenté son portefeuille sécurisé de 462 MWc fin 2021 à 503 MWc. Le pipeline de développement atteint 3,5 GWc, dont 1,4 GWc en phase de développement avancé. L’exercice 2022 a été marqué par la croissance du pipeline de projets et le renforcement de l’équipe de développement. Parmi les principales réalisations : l’entrée sur le segment des installations sur toitures, avec l’acquisition de Mobexi : au moment où ces installations sont encouragées par la loi d’accélération des énergies renouvelables votée en février 2023 qui définit l’agrivoltaïsme et les zones d’accélération et simplifie les démarches administratives ;

la signature d’un premier corporate PPA avec Leroy-Merlin qui positionne Rubis Photosol sur le segment de marché en forte croissance (en février 2023) ;

les premières étapes de la collaboration avec Rubis Énergie, consistant à développer des offres combinées et une possible expansion à l’international. L’exercice 2022 a été marqué par une forte inflation des coûts d’équipement et une congestion administrative en termes d’octroi des permis de construire et des raccordements au réseau. Un accord a été trouvé entre l’industrie et la CRE[7] permettant de dégager des ressources et de compenser les surcoûts d’équipements sous forme d’autorisation, pour les projets mis en service à partir de septembre 2022, de vendre leur production d’électricité au prix du marché (supérieur au prix de rachat contractuel) pour une durée de 18 mois. Le goulet d’étranglement dans le traitement des permis de construire et les délais de raccordement au réseau entraînent un retard de 12-18 mois dans la réalisation du pipeline de projets. Ainsi, les ambitions à moyen terme ont été ajustées : investissements cumulés de 700 M€ sur 2022-2026 (contre 2022-2025 annoncés précédemment) ;

RBE de 65-70 M€ à l’horizon 2027 (contre 2025 précédemment) ;

capacités installées de 1 GWc d’ici 2026 (contre 2025 précédemment), 2,5 GWc d’ici 2030 (inchangé). Un bilan carbone complet des activités de Rubis Photosol sera réalisé en 2023, et plus généralement, une feuille de route RSE sera définie au cours de l’année. JV RUBIS TERMINAL (mise en équivalence) La JV Rubis Terminal réalise une solide performance avec des recettes de stockage à 235 M€, en hausse de 6 % par rapport à 2021 et une accélération au S2 2022 (+ 8 %) portée par le biocarburant, la chimie et l’agroalimentaire. Le RBE ajusté[8] a progressé de 2 % à 124 M€ sur l’exercice 2022. La part du résultat mis en équivalence chez Rubis s’élève à 4,7 M€ (stable par rapport à l’exercice 2021). Les résultats 2022 intègrent une plus-value liée à la cession du dépôt en Turquie (+ 6 M€), et sont absorbés par des charges exceptionnelles liées au refinancement de la dette d’acquisition réalisé en décembre 2022. Sur une base annuelle, Rubis Terminal génère une trésorerie disponible après impôts, charges financières et investissement de maintenance de 40 à 50 M€ qui, rapportée au total des capitaux propres de 547 M€ (pour 100 %), représente un rendement de trésorerie de 9 %. Rubis Terminal a publié en 2022 son premier rapport de développement durable disponible en consultation sur le site internet de Rubis Terminal, qui met en avant sa démarche, sa performance et sa feuille de route en matière de développement durable. PERFORMANCE FINANCIÈRE DE LA JV RUBIS TERMINAL (en M€) 2022 2021 2022 vs 2021 Recettes de stockage (dont 50 % d’Anvers) 235 222 6 % RBE ajusté (dont 50 % d’Anvers) 124 122 2 % Investissements industriels, dont 77 58 Maintenance 27 27 Croissance 50 31 Part du résultat net dans le P&L de Rubis 5 5 Dividendes versés à Rubis 33 19 Valeur de la JV Rubis Terminal dans le bilan de la société Rubis 288 305 Webcast à l’attention des investisseurs et analystes Date : 16 mars 2023, 18h00 Lien pour s’inscrire au webcast : : https://channel.royalcast.com/landingpage/rubisfr/20230316_1/ La société Rubis sera représentée par : Jacques Riou, Gérant

Bruno Krief, Directeur Général Finance

Clarisse Gobin-Swiecznik, Directrice Générale Déléguée

Annexe

Comptes consolidés au 31 DÉCEMBRE 2022 (en millions d’euros) 2022 2021 2022 vs 2021 Chiffre d’affaires 7 135 4 589 55 % RBE 669 532 26 % ROC, dont 509 392 30 % Rubis Énergie 540 412 Rubis Renouvelables - 1 Résultat net, part du Groupe 263 293 - 10 % Résultat net ajusté(1), part du Groupe 326 293 11 % BPA ajusté (dilué), en euros 3,16 2,86 10 % Dividende par action, en euros 1,92(2) 1,86 3 % Capacité d'autofinancement 432 465 - 7 % Investissements industriels, dont 259 206 Rubis Énergie 215 206 Rubis Renouvelables 44 - Dette financière nette (DFN) 1 286 438 DFN/RBE 2,0x 0,9x Dette financière nette corporate(3) (DFN corporate) 930 438 DFN corporate/RBE 1,5x 0,9x Résultat net ajusté – hors éléments non récurrents et IFRS 2. Montant à proposer en AG le 8 juin 2023. Dette financière nette corporate – hors dettes sans recours. Réconciliation du résultat net part du groupe

au résultat net ajusté part du groupe (en M€) Exercice 2022 Exercice 2021 Exercice 2019 2022

vs 2021 2022

vs 2019 Résultat net, part du Groupe 263 293 307 - 10 % - 14 % Éléments non récurrents : part du résultat net des coentreprises et autres (Rubis Terminal) - 2 - 3 - - - Frais liés aux acquisitions 16 - 6 - - Charges IFRS 2 (Rubis SCA) 8 4 5 - - Dépréciation de l’écart d'acquisition 40 Résultat net ajusté, part du Groupe (hors éléments non récurrents et IFRS 2) 326 293 319 11 % 2 % Nombre d’actions (dilué) 103 103 100 BPA ajusté (dilué) hors éléments non récurrents et IFRS 2 3,16 2,86 3,20 10 % - 1 % Résultat net des activités non poursuivies - - - 28 - - Part du résultat net des coentreprises (principalement Rubis Terminal) hors non récurrents - 8 - 6 - - - Résultat net ajusté, part du Groupe hors coentreprises (principalement Rubis Terminal) 317 288 291 10 % 9 % Nombre d’actions (dilué) 103 103 100 BPA ajusté (dilué) hors coentreprises (principalement Rubis Terminal) 3,08 2,80 2,92 10 % 5 % Composition de dette nette/RBE hors IFRS 16 (en M€) 31/12/2022 31/12/2021 Dette financière nette corporate (DFN corporate) 930 438 RBE 669 532 Charges de loyers IFRS 16 40 42 RBE hors IFRS 16 629 490 RBE hors IFRS 16 corporate 603 490 DFN corporate/RBE hors IFRS 16 1,5x 0,9 Dette sans recours des projets (Photosol) 357 - Dette financière nette totale (DFN totale) 1 286 438 DFN TOTALE/ RBE hors IFRS 16 2,0x 0,9 Évolution du volume par segments commerciaux pour l’exercice 2022 (en '000 m3) Répartition Variation des volumes Marge brute Volumes vs 2021 vs 2019



(isopérimètre) (1) GPL 37 % 22 % 2 % - 1 % Réseaux stations 27 % 38 % 5 % - 8 % Bitume 13 % 9 % - 9 % 49 % Commercial 15 % 22 % - 3 % + 5 % Aviation 7 % 9 % 10 % - 14 % Autres 2 % 2 % - - Total 100 % 100 % 2 % - 1 % (1) Isopérimètre : hors acquisition de KenolKobil en Afrique de l’Est. Activité Distribution, AJUSTÉE de la marge brute et unitaire pour l’exercice 2022 (1) Marge brute



(en M€) Répartition 2022 vs 2021 Marge unitaire



(en €/m3) Variation en glissement annuel Europe 197 26 % 1 % 230 3 % Caraïbes 280 37 % 35 % 129 29 % Afrique 290 38 % 26 % 118 26 % TOTAL 767 100 % 21 % 140 19 % Ajusté du risque de change au Nigéria. ÉVOLUTION DES VOLUMEs COMMERCIALISÉS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE EN 2022 (en '000 m3) 2022 2021 2020 2019 2022 vs 2021 Europe 856 872 816 900 - 2 % Caraïbes 2 173 2 070 1 963 2 298 + 5 % Afrique 2 458 2 459 2 269 2 296 0 % TOTAL 5 487 5 401 5 049 5 494 + 2 % Marge brute de l’Activité Distribution pour les exercices 2019-2022 (en M€) 2022 2021 2020 2019 2022 vs 2021 Europe 197 195 193 192 + 1 % Caraïbes 280 207 208 267 + 35 % Afrique 324 231 226 218 + 40 % TOTAL 801 632 628 677 + 27 % MARGE UNITAIRE DE L’Activité DISTRIBUTION POUR LES EXERCICES 2019-2022 (en €/m3) 2022 2021 2020 2019 2022 vs 2021 Europe 230 223 237 213 + 3 % Caraïbes 129 100 106 116 + 29 % Afrique 132 94 100 95 + 40 % TOTAL 146 117 124 123 + 25 % BILAN CONSOLIDÉ Actif (en milliers d’€) 31/12/2022 31/12/2021 Actifs non courants Immobilisations incorporelles 79 777 31 574 Écarts d'acquisition 1 719 170 1 231 635 Immobilisations corporelles 1 662 305 1 268 465 Immobilisations corporelles – droits d’utilisation 221 748 166 288 Participations dans les coentreprises 305 127 322 171 Autres actifs financiers 204 636 132 482 Impôts différés 18 911 12 913 Autres actifs long terme 9 542 10 408 TOTAL ACTIFS NON COURANTS (I) 4 221 216 3 175 936 Actif courants Stocks et en-cours 616 010 543 893 Clients et autres débiteurs 770 421 622 478 Créances d’impôt 36 018 21 901 Autres actifs courants 21 469 23 426 Trésorerie et équivalents de trésorerie 804 907 874 890 TOTAL ACTIFS COURANTS (II) 2 248 825 2 086 588 TOTAL ACTIF (I + II) 6 470 041 5 262 524

PASSIF (en milliers d’euros) 31/12/2022 31/12/2021 Capitaux propres – part du groupe Capital 128 692 128 177 Primes liées au capital 1 550 120 1 547 236 Résultats accumulés 1 054 652 941 249 Total 2 733 464 2 616 662 Intérêts minoritaires 126 826 119 703 CAPITAUX PROPRES (I) 2 860 290 2 736 365 Passifs non courants Emprunts et dettes financières 1 299 607 805 667 Obligations locatives 196 914 138 175 Dépôt/consignation 148 588 138 828 Provisions pour pensions et autres avantages du personnel 40 163 56 438 Autres provisions 98 008 159 825 Impôts différés 92 480 63 071 Autres passifs non courants 94 509 3 214 TOTAL PASSIFS NON COURANTS (II) 1 970 269 1 365 218 Passifs courants Emprunts et concours bancaires à court terme (part à moins d’un an) 791 501 507 521 Obligations locatives (part à moins d’un an) 27 735 23 742 Fournisseurs et autres créditeurs 781 742 601 605 Dettes d’impôt 28 771 23 318 Autres passifs courants 9 733 4 755 TOTAL PASSIFS COURANTS (III) 1 639 482 1 160 941 TOTAL PASSIF (I + II + III) 6 470 041 5 262 524 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (en milliers d'euros) Var. 31/12/2022 31/12/2021 CHIFFRE D’AFFAIRES NET 55 % 7 134 728 4 589 446 Achats consommés (5 690 380) (3 319 645) Charges externes (403 404) (415 461) Charges de personnel (236 965) (199 479) Impôts et taxes (134 485) (122 564) RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION 26 % 669 494 532 297 Autres produits de l'activité 940 3 106 Amortissements et provisions nets (167 747) (136 530) Autres produits et charges d’exploitation 6 327 (7 045) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 30 % 509 014 391 828 Autres produits et charges opérationnels (58 136) 4 802 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT QUOTE-PART DU RÉSULTAT NET DES COENTREPRISES 14 % 450 878 396 630 Quote-part de résultat net des coentreprises 5 732 5 906 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL APRÈS QUOTE-PART DE RÉSULTAT NET DES COENTREPRISES 13 % 456 610 402 536 Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 11 868 9 645 Coût de l’endettement financier brut (42 363) (22 220) COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET 143 % (30 495) (12 575) Charges d’intérêts sur obligations locatives (10 234) (8 565) Autres produits et charges financiers (80 116) (11 456) RÉSULTAT AVANT IMPÔTS - 9 % 335 765 369 940 Impôt sur les bénéfices (63 862) (65 201) RÉSULTAT NET - 11 % 271 903 304 739 RÉSULTAT NET, PART DU GROUPE - 10 % 262 896 292 569 RÉSULTAT NET, INTÉRÊTS MINORITAIRES - 26 % 9 007 12 170 Résultat net par action (en euros) - 10 % 2,56 2,86 Résultat net dilué par action (en euros) - 11 % 2,55 2,86 TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS (en milliers d'euros) 31/12/2022 31/12/2021 RÉSULTAT NET TOTAL CONSOLIDÉ DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 271 903 304 739 Ajustements : Élimination des résultats des coentreprises (5 732) (5 906) Élimination du résultat des amortissements et provisions 100 928 163 201 Élimination des résultats de cession 84 (599) Élimination des produits de dividendes (190) (91) Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie (1) 65 270 3 468 CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT APRÈS COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT 432 263 464 812 Élimination de la charge d’impôt 63 862 65 201 Élimination du coût de l’endettement financier net et de la charge d'intérêt sur obligations locatives 40 729 21 140 CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT 536 854 551 153 Incidence de la variation du BFR* (31 353) (214 456) Impôts payés (84 543) (42 039) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 420 958 294 658 Incidence des variations de périmètre (trésorerie acquise - trésorerie cédée) 57 031 Acquisition d’actifs financiers : Activité Distribution (83 985) Acquisition d’actifs financiers : Branche Énergies renouvelables (2) (341 122) Cession d’actifs financiers : Activité Distribution 3 463 Cession d’actifs financiers : Activité Support & Services Investissement dans les coentreprises Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (258 416) (205 682) Variation des prêts et avances consentis (451) (1 653) Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 5 942 8 733 (Acquisition)/cession d’autres actifs financiers (2 779) (157) Dividendes reçus 34 609 20 298 Autres flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (5) 4 063 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT (501 123) (258 983) tableau DE FLUX DE TRÉSORERIE consolidés (SUITE) (en milliers d'euros) 31/12/2022 31/12/2021 Augmentation de capital 3 404 6 995 Rachat d’actions (réduction de capital) (5) (153 160) (Acquisition)/cession d’actions propres (41) 85 Émissions d’emprunts 1 191 102 730 694 Remboursement d’emprunts (847 812) (677 276) Remboursement des obligations locatives (33 180) (40 827) Intérêts financiers nets versés (3) (38 908) (20 923) Dividendes mis en paiement (191 061) (83 577) Dividendes à verser aux participations ne donnant pas le contrôle (11 303) (13 191) Acquisition d’actifs financiers : Activité Distribution Cession d’actifs financiers : Activité Distribution Acquisition d’actifs financiers : Branche Énergies renouvelables (5 306) Autres flux liés aux opérations de financement (2) (41 975) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 24 915 (251 180) Incidence des variations des taux de change (14 733) 8 811 Incidence du changement de principes comptables VARIATION DE LA TRÉSORERIE (69 983) (206 694) Trésorerie des activités poursuivies Trésorerie d’ouverture (4) 874 890 1 081 584 Variation de la trésorerie (69 983) (206 694) Trésorerie de clôture (4) 804 907 874 890 Dettes financières hors obligations locatives (2 091 108) (1 313 188) Trésorerie nette de dettes financières (1 286 201) (438 298) (1) Dont variations de juste valeur des instruments financiers, charge IFRS 2, écart d'acquisition (dépréciation), etc. (2) Les incidences des variations de périmètre sont décrites en note 3 de l’annexe aux comptes consolidés. (3) Les intérêts financiers nets versés intègrent les impacts liés aux retraitements de contrats de location (IFRS 16). (4) Trésorerie hors concours bancaires. (*) Ventilation de l’incidence de la variation du BFR : Incidence de la variation des stocks et en-cours (77 342) Incidence de la variation des clients et autres débiteurs (142 683) Incidence de la variation des fournisseurs et autres créditeurs 188 672 Incidence de la variation du BFR (31 353) [1] BPA ajusté – BPA hors éléments non récurrents et charges IFRS 2. Cf. annexe pour plus de détails. [2] Le Collège de la Gérance, réuni le 15 mars 2023, a arrêté les comptes de l'exercice 2022 ; ces comptes ont été examinés par le Conseil de surveillance le 16 mars 2023. S'agissant du processus de certification des comptes, les Commissaires aux comptes ont à ce jour réalisé substantiellement leurs procédures d'audit. [3] Résultat net ajusté – Résultat net hors éléments non récurrents et hors charges IFRS 2. Cf. annexe pour plus de détails. [4] Dette financière nette corporate – dette financière nette hors dette sans recours des projets au niveau SPV (entité ad-hoc). Dette nette corporate/RBE correspond au ratio dette nette corporate/RBE avant IFRS 16 et hors RBE de Photosol. [5] RBE ajusté = + RBE récurrent – impact IFRS 16 – paiements en actions + 50% du RBE ajusté d’ITC. [6] Capacité d’autofinancement = capacité d’autofinancement après impôts, coût de l’intérêt net et avant variation du fonds de roulement. [7] La CRE – Commission de Régulation de l’Énergie - est un organisme indépendant qui régule les marchés français de l’électricité et du gaz – Les mesures prises par l’État pour soutenir la filière, permettant la vente au prix de marché sur 18 mois, sont issues d’un avis modificatif du cahier des charges CRE publié le 30 août 2022. [8] RBE ajusté = + RBE récurrent – impact IFRS 16 – paiements en actions + 50% du RBE d’ITC. Fichier PDF dépôt réglementaire



