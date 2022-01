RUBIS

RUBIS: Rubis Énergie rejoint la Sea Cargo Charter



05-Jan-2022 / 08:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Paris, le 05 janvier 2022, 08h00 RUBIS ÉNERGIE REJOINT LA SEA CARGO CHARTER Le 15 décembre 2021, Rubis Énergie SAS, détenue à 100 % par Rubis SCA, a rejoint la Sea Cargo Charter, une initiative en faveur d'un transport maritime responsable, d'une plus grande transparence en matière de reporting climat et pour une meilleure prise de décision pour l'affrètement des navires, conformément aux objectifs de décarbonation des Nations Unies. Rubis Énergie distribue des carburants, des lubrifiants, des gaz liquéfiés et des bitumes pour les particuliers et les professionnels dans 38 pays. L'entreprise est présente dans l'approvisionnement et la logistique, et deux tiers des ventes de Rubis Énergie dans le monde dépendent des importations maritimes. Pour assurer l'approvisionnement de ses filiales, elle exploite 6 navires en pleine propriété et 9 affrétés à temps. La Sea Cargo Charter établit une base de référence commune aux affréteurs pour évaluer quantitativement les émissions du transport maritime et indiquer si ces activités sont alignées sur les objectifs climatiques adoptés. La Sea Cargo Charter s'inscrit dans le cadre des politiques et ambitions adoptées par les États membres de l'Organisation Maritime Internationale (OMI), une agence spécialisée des Nations Unies chargée de réglementer le transport maritime. Son ambition vise à plafonner dès que possible les émissions de gaz à effet de serre du fret maritime international et à réduire d'au moins 50 % (année de référence 2008) les émissions annuelles totales de gaz à effet de serre du transport maritime d'ici 2050. Depuis de nombreuses années, Rubis Énergie a mis en place une politique de vetting rigoureuse, faisant de la sécurité le premier paramètre de décision en matière d'affrètement. Le renforcement du processus de sélection des navires avec l'inclusion des principes de Sea Cargo Charter constitue une étape essentielle, en ligne avec les engagements plus larges de Rubis concernant la réduction de l'empreinte carbone de ses activités et sa stratégie climat. "Avec trois bureaux actifs sur le marché des tankers, opérant une gamme variée de contrats d'affrètement (COA, time-charter), les équipes Approvisionnement de Rubis s'engagent quotidiennement à fournir de manière fiable de l'énergie aux marchés avec un impact minimal sur l'environnement. Je suis convaincu que les efforts partagés avec les autres signataires de la Sea Cargo Charter nous aideront à faire un meilleur travail chaque année" souligne Hervé Chrétien, Directeur Approvisionnement de Rubis Énergie. À propos de Rubis Créé en 1990, Rubis est un opérateur français indépendant du secteur de l'énergie, coté sur Euronext Paris et reconnu sur le marché pour son savoir-faire et la qualité de ses prestations. Le Groupe est spécialisé dans la distribution d'énergies et de bitumes depuis l'approvisionnement jusqu'au client final. Sa mission consiste à apporter au plus grand nombre un accès régulier et fiable à l'énergie pour répondre aux besoins essentiels de mobilité, de cuisson et de chauffage, mais aussi pour fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'industrie et des professionnels. Avec plus de 4 000 collaborateurs, le Groupe opère dans 41 pays sur trois zones géographiques : Afrique/océan Indien, Caraïbes et Europe. Son organisation décentralisée lui permet d'opérer ses activités au plus proche des enjeux locaux. Dans le cadre de sa stratégie de diversification dans les énergies moins carbonées, Rubis est devenu en juin 2021 le deuxième actionnaire d'HDF (spécialiste de l'hydrogène-électricité) et a annoncé en décembre 2021 l'acquisition de 70 à 80 % de Photosol France, acteur majeur du secteur photovoltaïque. Rubis est signataire du Global Compact. À propos de Sea Cargo Charter L'élaboration de la Sea Cargo Charter a été initiée par des transporteurs internationaux - Anglo American, Cargill Ocean Transportation, Dow, Norden, TotalEnergies, Trafigura, Euronav, Gorrissen Federspiel et Stena Bulk - avec le soutien d'experts du Global Maritime Forum, du Smart Freight Centre, de l'University College London Energy Institute/UMAS et de Stephenson Harwood. La Sea Cargo Charter est destinée à évoluer au fil du temps, à mesure que l'OMI adapte ses politiques et réglementations à l'évolution du paysage environnemental. Pour plus d'informations : https://www.seacargocharter.org/ Contact presse Investor Relations RUBIS RUBIS - Anna Patrice, Head of IR Tél: +(33) 1 44 17 95 95 presse@rubis.fr Tél: +(33) 1 45 01 72 32 investors@rubis.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : RUBIS: Rubis Énergie rejoint la Sea Cargo Charter