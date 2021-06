RUBIS

RUBIS: Rubis devient le deuxième actionnaire de HDF Energy avec 18,5 % du Capital



24-Juin-2021 / 21:00 CET/CEST

Paris, le 24 juin 2021, 19h00 Rubis DEVIENT LE DEUXIÈme actionnaire de HDF Energy avec 18,5 % du capital Comme annoncé dans le communiqué du 10 juin dernier, Rubis investit dans les énergies renouvelables à l'occasion de l'introduction en bourse de HDF Energy, pionnier mondial de l'hydrogène-électricité. Dans le cadre de cette opération, Rubis a obtenu 2,5 millions de titres à un prix de souscription de 31,05 euros (soit un investissement d'un montant total de 78,6 millions d'euros). Rubis détient ainsi désormais 18,5 % du capital social et des droits de vote de HDF Energy, sur une base non diluée (détention ramenée à 17 % sur une base diluée), et devient le deuxième actionnaire. Pour rappel, cet investissement s'inscrit dans le contexte d'un partenariat stratégique qui prévoit notamment les éléments ci-après : Rubis bénéficiera, pour une durée de cinq ans, d'une priorité pour investir majoritairement dans les projets que HDF Energy envisage de développer en Afrique/océan Indien , dans les Caraïbes et en Europe, lui permettant de se positionner en investisseur direct majoritaire dans les projets de production d'électricité renouvelable avec l'objectif d'atteindre un Taux de Rendement Interne (TRI) à deux chiffres sur les fonds propres investis. En dehors de ces zones, Rubis aura la possibilité d'investir sans exiger d'être majoritaire dans un projet spécifique ;

Indien Rubis mettra à disposition de HDF Energy t oute connaissance du contexte local et un soutien technique, logistique, administratif et juridique pour les projets développés dans les pays où Rubis est présent et dans lesquels il aura investi ;

Rubis SCA devient administrateur de HDF Energy et la société Rubis Énergie devient censeur. À propos de HDF Energy HDF Energy, pionnier mondial de l'hydrogène-électricité, développe des centrales Hydrogen-Power de grande capacité et participe, au travers de sociétés projets dédiées, à leur exploitation. Ces centrales fourniront une électricité continue ou à la demande à partir d'énergies renouvelables (éolien ou solaire), associées à des piles à combustible de forte puissance fournies par HDF Energy. HDF Energy développe deux modèles de centrales Hydrogen-Power : Renewstable(R) (POWER-TO-POWER) : centrales électriques multi-mégawatts, produisant de l'électricité stable, constituées d'une source renouvelable intermittente et d'une chaîne hydrogène incluant le stockage d'énergie sur place ;

HyPower(R) (GAS-TO-POWER) : centrales électriques « Gas-to-Power » produisant une électricité à la demande à partir d'hydrogène vert ou décarboné provenant des réseaux de transport. HDF Energy intègre le savoir-faire clé de la pile à combustible, dans le cadre d'un protocole d'accord avec Ballard (accord de licence exclusive de sept ans), et développe en France (Métropole de Bordeaux) la première usine au monde de fabrication en série de piles à combustible de forte puissance pour l'énergie qui sera mise en service en 2023. Au travers de cette activité, HDF Energy adressera également les marchés du maritime et des data centers. HDF Energy se positionne ainsi comme un puissant accélérateur de la transition énergétique en fournissant une électricité renouvelable non intermittente et compétitive, parfaitement adaptée aux réseaux et à la demande. Pour en savoir plus : www.hdf-energy.com À propos de Rubis Rubis, société cotée sur Euronext Paris avec une capitalisation boursière de près de 4 milliards d'euros à fin 2020 (SBF 120), est spécialisé dans la distribution d'énergies et de bitumes, depuis l'approvisionnement jusqu'au client final, et, via sa JV Rubis Terminal, dans le stockage de produits liquides. Rubis bénéficie d'une position forte dans la distribution de gaz liquéfiés, considérés sur les marchés émergents comme énergie de transition, et de bitumes, en se concentrant sur des projets d'infrastructure en Afrique de l'Ouest. Avec un chiffre d'affaires de 3,9 milliards d'euros et des volumes distribués de 5 millions de m3, le Groupe est reconnu sur le marché pour son savoir-faire et la qualité de ses prestations. Sa stratégie de développement à l'international permet au Groupe d'occuper des positions de marchés fortes sur des produits et des segments diversifiés, dans 41 pays sur trois zones géographiques : Afrique/océan Indien, Caraïbes et Europe. Ces dix dernières années, Rubis a enregistré un taux de croissance annuelle composé de 9 % du bénéfice par action et du dividende par action. Pour en savoir plus : www.rubis.fr Contact Presse Contact Analystes PUBLICIS CONSULTANTS - Aurélie Gabrieli RUBIS - Anna Patrice, Directrice des Relations Investisseurs Tel. : +(33) 1 44 82 48 33 aurelie.gabrieli@publicisconsultants.com Tel. : +(33) 1 45 01 72 32 A.Patrice@rubis.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



