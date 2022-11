RUBIS: Rubis élargit son offre aux toitures photovoltaïques avec l’acquisition des actifs de Mobexi

RUBIS

Paris, le 17 novembre 2022, 17h45 RUBIS éLARGIt son OFFRE AUX TOiTURES PHOTOVOLTAÏQUES avec l’ACQUISITION DEs actifs de MOBEXI Suite à l’acquisition de 80 % de Photosol en avril 2022 et la création de la branche Rubis Renouvelables, Rubis est devenu l'un des principaux producteurs d'énergie photovoltaïque en France, spécialisé dans les grandes centrales au sol de plus de 3 ha et d’une capacité supérieure à 3 MWc, avec l’ambition d’élargir cette activité. Dans cette perspective, Photosol annonce ce jour l’acquisition des actifs de Mobexi, spécialiste français des installations photovoltaïques en toiture, et l’intégration des 20 collaborateurs qui lui sont attachés. Le Groupe engage 2 M€ pour la reprise des actifs qui devrait permettre de générer un chiffre d’affaires d’environ 6 M€ sur 2023, correspondant à 5 MWc d’installations sur toitures. À moyen terme, l'objectif est de porter les installations annuelles à 25 MWc, en s’appuyant d’une part sur l’expertise de Photosol en procurement, exploitation et maintenance (O&M) et d’autre part sur le portefeuille clients et la présence internationale du Groupe. Alors que le Sénat vient de voter une nouvelle réglementation incitant les entreprises industrielles et commerciales à couvrir leurs parkings de plus de 80 places avec des panneaux solaires, cette acquisition permet à Rubis, à travers Photosol, d’élargir son offre et de répondre rapidement aux besoins de déploiement de solutions énergétiques sur des projets de plus petite taille à destination des entreprises, des agriculteurs et des collectivités. Rubis renforce ainsi sa position et s’impose comme un acteur de référence pour tous types d’installations photovoltaïques de 0,1 MWc à 3 MWc sur des bâtiments neufs, des toitures existantes ou des parkings, jusqu’aux grandes centrales au sol de plus de 3 MWc. À propos de Rubis Rubis est un groupe français indépendant, œuvrant au cœur des énergies depuis plus de 30 ans pour apporter au plus grand nombre un accès pérenne et fiable à l'énergie. Nous répondons ainsi aux besoins essentiels de mobilité, de cuisson et de chauffage de nos clients particuliers, et fournissons l'énergie nécessaire au fonctionnement des industries et des professionnels. Avec près de 4 500 collaborateurs répartis sur trois zones géographiques (Afrique, Caraïbes et Europe), notre Groupe est organisé de façon décentralisée, nous permettant d'opérer nos activités au plus proche des enjeux locaux. Conscient de la contribution clé du secteur de l’énergie pour lutter contre le changement climatique, Rubis diversifie ses activités et son offre vers des solutions décarbonées. Rubis est signataire du Pacte mondial des Nations Unies. Pour en savoir plus www.rubis.fr. À propos de Photosol, groupe Rubis Fondé en 2008, Photosol est un producteur d’énergie photovoltaïque, spécialisé dans les grandes installations de centrales au sol et les ombrières, qui a rejoint la division renouvelable du groupe Rubis en 2022. En France, Photosol dispose d’un portefeuille en exploitation et en construction de plus de 400 MWc, composé d’une soixantaine de centrales, et d’un portefeuille en développement de 3 GWc. L’ambition de Photosol repose avant tout sur l’accomplissement des défis de la transition énergétique et écologique. Son activité contribue à la réappropriation des territoires grâce à son expertise pour exploiter des friches et créer des synergies avec le monde agricole. Au total, Photosol compte une centaine de collaborateurs spécialisés dans le développement, l’acquisition, le financement, l’exploitation et la maintenance de centrales solaires. Son siège, basé à Paris, est complété par les centres de maintenance d’Arcachon, Moulins et Romorantin/Salbris. À propos de Mobexi Fondée en 2018, Mobexi est une société de développement et de construction d’installations photovoltaïques sur tous types de toitures (bâtiments agricoles, rénovation de toitures existantes, ombrières de parking). Situé dans le Gers, Mobexi dispose d’une équipe de 20 spécialistes dans la conception, la réalisation et la maintenance de centrales solaires clés en main. Contact presse Relations investisseurs RUBIS RUBIS – Anna Patrice, Responsables des Relations Investisseurs Tél. : +(33) 1 44 17 95 95 presse@rubis.fr Tél. : +(33) 1 45 01 72 32 investors@rubis.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



