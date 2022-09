RUBIS

RUBIS: S1 2022 : Forte croissance des résultats : + 20 % et bilan solide



08-Sep-2022 / 17:45 CET/CEST

Paris, le 8 septembre 2022, 17h45 S1 2022 : FORTE CROISSANCE DES RÉSULTATS : + 20 % ET BILAN SOLIDE Croissance de 20 % du résultat net ajusté par action dans un environnement difficile et première consolidation de Photosol : Volumes S1 2022 : 2 826 km 3 , + 7 % vs S1 2021 et + 3 % en avance sur les niveaux pré-Covid (S1 2019 [1] ).

[1] Bonne tenue des marges [2] malgré un contexte de forte hausse des prix d’approvisionnement : + 6 % vs S1 2021.

[2] S1 2022 ROC : 244 M€, + 30 % vs S1 2021 , soutenu par toutes les régions (+ 14 % par rapport au S1 2019).

Résultat net ajusté [3] : 169 M€, + 17 % vs S1 2021 , en avance sur les niveaux pré-Covid S1 2019 (+ 10 % vs 2019 hors Rubis Terminal).

[3] Résultat net ajusté par action (dilué) : 1,64 €, + 20 % vs S1 2021 , en avance sur les niveaux pré-Covid S1 2019 (+ 5 % vs 2019 hors Rubis Terminal).

Capacité d’autofinancement [4] : 255 M€ , + 7 % vs S1 2021 et + 16 % vs pré-Covid S1 2019 (hors Rubis Terminal).

[4] Dette financière nette [5] corporate : 1 102 M€, soit un ratio de 2,1x le RBE hors IFRS 16, vs 438 M€ au 31 décembre 2021. L'augmentation de la dette nette est principalement liée à l'acquisition de Photosol, au changement du BFR et au paiement du dividende.

[5] Dette financière nette (DFN) : 1 436 M€, 2,6x DFN/RBE hors IFRS 16, incluant l’intégration de la dette SPV (sans recours) de 334 M€ de Photosol. Perspectives Le premier semestre de l'année a été marqué par une excellente croissance des volumes et des résultats. Si toutes les régions ont affiché une évolution positive, la région des Caraïbes a été le principal moteur de croissance grâce à une forte reprise après la crise Covid et à une base de comparaison favorable. Pour l'ensemble de l'année 2022, bien que la base de comparaison soit en voie de normalisation et malgré les incertitudes du macro-environnement, le Groupe est confiant dans sa capacité à générer une bonne croissance de ses résultats.

À moyen et long terme, l'entreprise devrait bénéficier de nombreux moteurs de croissance tant sur le nouveau segment des énergies renouvelables que dans les activités historiques du Groupe. Ces dernières bénéficient de leur exposition à des régions où la population et la demande en énergie augmentent, de l'amélioration du portefeuille en Afrique de l'Est et de l’exposition au bitume en Afrique, compte tenu des besoins à long terme en matière de développement des infrastructures. En raison du contexte géopolitique actuel, le Groupe rappelle qu’il n'a aucune opération ni aucun actif en Russie ou en Ukraine. Il ne s'approvisionne pas auprès de fournisseurs ukrainiens ou russes. À ce jour, bien que le Groupe n'ait pas d'exposition directe à ce risque, il reste attentif à l’évolution de la situation et à ses potentiels impacts sur ses activités ainsi qu’aux effets indirects du conflit sur la chaîne d’approvisionnement du secteur au niveau mondial. Paris, le 8 septembre 2022 – Rubis publie ce jour ses résultats pour le premier semestre 2022. Les comptes consolidés condensés du Groupe au 30 juin 2022 ont été examinés par le Conseil de Surveillance du 8 septembre 2022. Les Commissaires aux comptes du Groupe ont effectué leurs diligences d'examen limité sur ces comptes et leur rapport sur l'information financière semestrielle a été émis à cette même date. En séance du Conseil de Surveillance tenu ce jour, la Gérance a commenté ainsi les résultats annuels : « Les résultats semestriels montrent une excellente performance opérationnelle dans toutes les régions. La région Caraïbes a été le principal moteur de croissance, favorisée par la reprise de la mobilité, et a enregistré des résultats supérieurs aux attentes. Par ailleurs, Rubis a réalisé son entrée stratégique dans le segment des énergies renouvelables avec l'acquisition transformatrice de Photosol – un des principaux acteurs français indépendants du photovoltaïque. Le timing de l'acquisition de Photosol est particulièrement intéressant dans le contexte de pénurie de gaz annoncée suite à la crise russo-ukrainienne amenant le gouvernement à prendre des initiatives pour renforcer et accélérer la transition énergétique. L'État vise notamment à réduire les délais et à ajuster les seuils de dépôt des permis de construire, avec un accent particulier sur l'énergie photovoltaïque et éolienne. Avec le développement d'un pipeline de projets de plus de 3 GW, Photosol devrait contribuer à la croissance des bénéfices de Rubis à moyen et long terme. Les investissements nécessaires seront financés par un endettement dédié au niveau des projets, sans recours de Photosol. L'activité historique de Rubis, avec sa forte génération de flux de trésorerie, continuera à la fois à soutenir la politique de dividendes et les acquisitions relutives dans toutes les divisions du Groupe. » Le premier semestre 2022 a enregistré une augmentation de 30 % du ROC à 244 M€ vs S1 2021, dépassant le niveau record du S1 2019, pré-Covid. Toutes les activités ont enregistré de solides performances du ROC : la Distribution enregistre une croissance du ROC de 26 % à 184 M€, le Support & Services est en hausse de 22 % à 75 M€ et la première contribution positive de Photosol s’élève à 1 M€ sur trois mois, d'avril à juin 2022. La JV Rubis Terminal a poursuivi sa croissance régulière avec + 3 % de recettes de stockage et + 4 % de RBE ajusté au S1 2022 vs S1 2021. Les résultats du S1 2022 comportent plusieurs éléments non récurrents, tant positifs que négatifs, principalement dus à l'acquisition de Photosol (- 8 M€ après impôts) et à la cession du dépôt turc de la JV Rubis Terminal (+ 11 M€ après impôts). Ajusté des éléments non récurrents et de l’IFRS 2, le résultat net ajusté s'établit à 169 M€, soit + 17 % en glissement annuel et en avance sur le record pré-Covid S1 2019 (+ 10 % hors Rubis Terminal). La capacité d’autofinancement[6] atteint 255 M€ (+ 7 % vs S1 2021, dépassant le niveau pré-Covid S1 2019). L'acquisition de Photosol en avril 2022 a un impact important sur le bilan consolidé de Rubis. Avec une forte visibilité à long terme grâce à une durée de contrats de 20 ans et un profil de risque très faible, Photosol est en mesure de financer son pipeline de développement avec un levier d'endettement élevé. Il est important de noter que la majorité de la dette est une dette sans recours, au niveau des SPV (projets). Ainsi, à l'avenir, Rubis communiquera séparément sur sa dette financière totale et sur la dette financière corporate (i.e. hors dette SPV sans recours). La dette financière nette corporate du Groupe (DFN corporate) atteint 1 102 M€ à la fin du premier semestre 2022 (contre 438 M€ à fin 2021), soit un ratio de RBE avant IFRS 16 de 2,1x. Le dividende payé à 100 % en numéraire en juin 2022 (191 M€), l'acquisition de la participation de 80 % dans Photosol (341 M€) et l'évolution du fonds de roulement liée à l'augmentation des prix du pétrole (besoin de financement de 179 M€) ont été les principaux facteurs de l'augmentation de la dette. La Société a consacré 97 M€ aux investissements industriels, dont deux tiers de maintenance et un tiers d'expansion, y compris 12 M€ d'investissements de Photosol au cours du deuxième trimestre 2022. RÉSULTATS CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2022 (en millions d'euros) S1 2022 S1 2021 2022 vs 2021 Chiffre d'affaires 3 290 2 051 60 % Résultat brut d'exploitation (RBE) 314 257 22 % Résultat opérationnel courant (ROC), dont 244 188 30 % Distribution 184 146 26 % Support & Services 75 61 22 % Énergies renouvelables (1) 1 - - Résultat net part du Groupe 170 136 25 % Résultat net part du Groupe ajusté (2) 169 144 17 % Résultat net ajusté par action (dilué) 1,64 1,37 20 % Capacité d'autofinancement (3) 255 238 7 % Investissements industriels, dont 97 90 - Distribution 65 69 - Support & Services 20 21 - Énergies renouvelables 12 - - Nouvelle branche créée suite à l’acquisition de Photosol. Résultat net ajusté en excluant les éléments non récurrents, charges IFRS 2, pour plus de détails voir annexe. Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt. La branche Distribution (70 % du ROC[7]) regroupe l’ensemble des activités de distribution de carburants (réseaux de stations-service), gaz liquéfiés, bitume, fioul commercial, aviation, marine, lubrifiants, réalisées sur trois zones géographiques : Europe, Caraïbes et Afrique. Les volumes sont en hausse de 7 % par rapport au S1 2021 avec un excellent développement en Afrique de l'Est (programme d’investissements sur le réseau des stations-service), une aviation dynamique portée par le tourisme et la fin des mesures de restrictions liées à la Covid. VARIATION DES VOLUMES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE AU S1 2019-2021 (en '000 m3) 2022 2021 2020 2019 2022 vs 2021 Europe 443 439 402 465 1 % Caraïbes 1 117 983 966 1 138 14 % Afrique 1 267 1 228 1 111 1 006 3 % TOTAL 2 826 2 650 2 479 2 609 7 % La marge brute a atteint 367 M€, en hausse de 13 % par rapport à 2021, grâce à l'évolution des volumes et à une solide marge unitaire dans toutes les régions. Marge commerciale branche Distribution au S1 2022 Marge brute

(en M€) Répartition 2022 vs 2021 Marge unitaire

(en €/m3) Variation Europe 110 30 % 8 % 250 7 % Caraïbes 124 34 % 29 % 111 14 % Afrique 132 36 % 5 % 104 2 % TOTAL 367 100 % 13 % 130 6 % L’Europe , grâce à son solide positionnement GPL et à sa performance en termes de marge unitaire, a enregistré un ROC de 46 M€, en hausse de 21 % par rapport au S1 2021, et supérieur au niveau pré-Covid de 2019 (39 M€).

La région Caraïbes a connu une nette amélioration au premier semestre 2022, grâce à la reprise du tourisme et de l'aviation, avec une croissance à deux chiffres des volumes et de la marge unitaire. Ainsi, le ROC a augmenté de 78 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 58 M€.

Enfin, l'Afrique a connu un excellent développement en Afrique de l'Est avec une croissance à deux chiffres du ROC, grâce aux investissements dans le programme d'optimisation des stations-service, mais a néanmoins été pénalisée par les difficultés persistantes à Madagascar. Ainsi, le ROC publié s'élève à 81 M€, soit une augmentation de seulement 6 % par rapport à l'année précédente. ROC PAR RÉGION S1 2019 – 2022 (en millions d'euros) 2022 2021 2020 2019 2022 vs 2021 Europe 46 38 35 39 21 % Caraïbes 58 33 49 68 78 % Afrique 81 76 46 69 6 % TOTAL DISTRIBUTION 184 146 130 176 26 % La branche Support & Services (30 % du ROC[8]) affiche une hausse de 22 % du ROC à 75 M€, soutenue par la reprise dans la région des Caraïbes des activités d'approvisionnement et de transport maritime, la vigueur du secteur des bitumes et la logistique dans l'océan Indien. ROC support & services au S1 2019 – 2022 (en millions d'euros) 2022 2021 2020 2019 2022 vs 2021 ROC, dont 75 61 52 51 22 % SARA 10 14 14 20 - 24 % Autres Support & Services 64 48 38 30 35 % La branche Énergies Renouvelables nouvellement créée comprend les activités de Photosol, acquises en avril 2022, ainsi que la participation de 18,5 % dans HDF Energy, acquise en juin 2021. La création de cette branche et les investissements à réaliser permettront au Groupe d'atteindre un objectif de 25 % de son RBE dans les énergies renouvelables à moyen terme, avec un minimum de 2,5 GW de capacités photovoltaïques installées en France d'ici 2030. Les comptes de Photosol ont été intégrés dans la consolidation du Groupe à partir du 1er avril 2022, soit pour une période de trois mois au 30 juin 2022. RÉsultats de la branche Énergies renouvelables au 30 juin 2022 (en millions d'euros) T2 2022 Capacité installée (MWc) 330 Production d'électricité (GWh) 139 Chiffre d'affaires 12 RBE 7 Investissements 12 Dette financière SPV 334 Au 30 juin 2022, le portefeuille de Photosol comprend : 476 MW de capacités en opération, en construction ou attribuées ;

annexe RÉconciliation du rÉsultat net part du groupeau rÉsultat net ajustÉ part du groupe (en millions d'euros) S1 2022 S1 2021 S1 2019 2022

vs 2021 2022

vs 2019 Résultat net part du Groupe 170 136 157 25 % 8 % Contribution SME et autres (Rubis Terminal) non récurrents - 14 - 3 - Frais liés à l'acquisition 8 - 5 Charges IFRS 2 (Rubis SCA) 4 11 4 Résultat net ajusté part du Groupe (hors éléments non récurrents et IFRS 2) 169 144 166 17 % 2 % Résultat net des activités cédées - - - 14 Contribution SME (JV Rubis Terminal) - 2 - 1 - Résultat net ajusté part du Groupe hors Rubis Terminal (hors éléments non récurrents et IFRS 2) 167 143 152 17 % 10 % Composition de dette nette/RBE hors IFRS 16 (en millions d'euros) 30/06/2022 31/12/2021 Dette financière nette corporate (DFN corporate) 1 102 438 RBE 314 532 Charges de loyers IFRS 16 19 41 RBE hors IFRS 16 295 491 DFN corporate/LTM(1) RBE hors IFRS 16 2,1 0,9 Dette sans recours des projets (Photosol) 334 - Dette financière nette totale (DFN totale) 1 436 438 DFN TOTALE/LTM RBE hors IFRS 16 2,6 0,9 (1) LTM : last 12 months, 12 derniers mois. Évolution par segments commerciaux au S1 2022 (en '000 m3) Répartition Variation des volumes Marge brute Volumes vs 2021 vs 2019

(isopérimètre) (1) GPL 40 % 22 % 1 % 1 % Réseaux stations 23 % 37 % 9 % - 4 % Bitume 12 % 9 % - 6 % 49 % Commercial 15 % 21 % 3 % - 4 % Aviation 7 % 8 % 20 % - 18 % Autres 3 % 3 % - - Total 100 % 100 % 7 % 3 % (1) Isopérimètre : hors acquisition de KenolKobil en Afrique de l’Est. Évolution des volumes commercialisÉs par zone géographique au T2 2022 (en '000 m3) 2022 2021 2020 2019 2022 vs 2021 Europe 195 198 161 213 - 2 % Caraïbes 554 501 402 584 11 % Afrique 639 631 512 733 1 % TOTAL 1 388 1 329 1 075 1 530 4 % MARGE COMMERCIALE DE LA BRANCHE DISTRIBUTION au S1 2019-2022 (en millions d'euros) 2022 2021 2020 2019 2022 vs 2021 Europe 110 102 98 101 8 % Caraïbes 124 96 112 132 29 % Afrique 132 125 97 126 5 % TOTAL 367 324 307 359 13 % MARGE UNITAIRE DE LA BRANCHE DISTRIBUTION au S1 2019-2022 (en €/m3) 2022 2021 2020 2019 2022 vs 2021 Europe 250 233 244 217 7 % Caraïbes 111 98 116 116 14 % Afrique 104 102 87 125 2 % TOTAL 130 122 124 137 6 % BILAN CONSOLIDÉ ACTIF (en milliers d'euros) 30/06/2022 31/12/2021 Actifs non courants Immobilisations incorporelles 74 537 31 574 Écarts d'acquisition 1 809 943 1 231 635 Immobilisations corporelles 1 666 946 1 268 465 Immobilisations corporelles - droits d'utilisation 220 729 166 288 Participations dans les coentreprises 322 026 322 171 Autres actifs financiers 191 603 132 482 Impôts différés 22 291 12 913 Autres actifs long terme 11 117 10 408 TOTAL ACTIFS NON COURANTS (I) 4 319 192 3 175 936 Actifs courants Stocks et en-cours 825 627 543 893 Clients et autres débiteurs 839 263 622 478 Créances d'impôt 30 213 21 901 Autres actifs courants 66 493 23 426 Trésorerie et équivalents de trésorerie 774 407 874 890 TOTAL ACTIFS COURANTS (II) 2 536 003 2 086 588 TOTAL ACTIF (I + II) 6 855 195 5 262 524 PASSIF (en milliers d'euros) 30/06/2022 31/12/2021 Capitaux propres - part du Groupe Capital 128 693 128 177 Primes liées au capital 1 550 157 1 547 236 Résultats accumulés 1 066 124 941 249 Total 2 744 974 2 616 662 Intérêts minoritaires 130 162 119 703 CAPITAUX PROPRES (I) 2 875 136 2 736 365 Passifs non courants Emprunts et dettes financières 1 409 694 805 667 Obligations locatives 194 525 138 175 Consignations d'emballages 147 882 138 828 Engagements envers le personnel 40 596 56 438 Autres provisions 80 751 159 825 Impôts différés 93 892 63 071 Autres passifs long terme 84 434 3 214 TOTAL PASSIFS NON COURANTS (II) 2 051 774 1 365 218 Passifs courants Emprunts et concours bancaires (part à moins d'un an) 800 466 507 521 Obligations locatives (part à moins d'un an) 23 990 23 742 Fournisseurs et autres créditeurs 1 026 449 601 605 Dettes d'impôt 43 184 23 318 Autres passifs courants 34 196 4 755 TOTAL PASSIFS COURANTS (III) 1 928 285 1 160 941 TOTAL PASSIF (I + II + III) 6 855 195 5 262 524 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (en milliers d'euros) Var 30/06/2022 30/06/2021 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 60% 3 290 166 2 051 085 Achats consommés (2 554 483) (1 422 864) Charges externes (249 218) (205 291) Charges de personnel (111 042) (107 495) Impôts et taxes (61 527) (58 151) RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION 22% 313 896 257 284 Autres produits de l'activité 523 545 Amortissements et provisions nets (73 836) (70 599) Autres produits et charges d'exploitation 3 383 961 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 30% 243 966 188 191 Autres produits et charges opérationnels (7 845) 3 375 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT QUOTE-PART DE RÉSULTAT DES COENTREPRISES 23% 236 121 191 566 Quote-part de résultat des coentreprises 11 912 1 247 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL APRÈS QUOTE-PART DE RÉSULTAT DES COENTREPRISES 29% 248 033 192 813 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 4 695 4 691 Coût de l'endettement financier brut (15 670) (10 358) COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET 94% (10 975) (5 667) Charge d’intérêt sur obligations locatives (4 701) (4 302) Autres produits et charges financiers (17 327) (8 494) RÉSULTAT AVANT IMPÔT 23% 215 030 174 350 Impôt sur les bénéfices (41 452) (31 714) RÉSULTAT NET TOTAL 22% 173 578 142 636 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 25% 169 766 136 148 RÉSULTAT NET MINORITAIRES -41% 3 812 6 488 Résultat net par action (en euros) 24 % 1,65 1,33 Résultat net dilué par action (en euros) 27 % 1,65 1,30 TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS (en milliers d'euros) 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2021 RÉSULTAT NET TOTAL CONSOLIDÉ DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 173 578 304 739 142 636 Ajustements : Élimination du résultat des coentreprises (11 912) (5 906) (1 247) Élimination du résultat des amortissements et provisions 86 044 163 201 83 861 Élimination des résultats de cession (1 101) (599) 1 168 Élimination des produits de dividende (186) (91) (1 310) Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie (1) 8 641 3 468 13 183 CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT APRÈS COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT 255 064 464 812 238 291 Élimination de la charge d'impôt 41 452 65 201 31 714 Élimination du coût de l'endettement financier net et de la charge d'intérêt sur obligations locatives 15 676 21 140 9 969 CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT 312 192 551 153 279 974 Incidence de la variation du BFR* (178 512) (214 456) (187 946) Impôts payés (36 442) (42 039) (21 773) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 97 238 294 658 70 255 Incidence des variations de périmètre (trésorerie acquise - trésorerie cédée) 57 031 Acquisition d'actifs financiers : branche Distribution (83 985) (82 591) Acquisition d'actifs financiers : branche Énergies Renouvelables (2) (341 122) Cession d'actifs financiers : branche Distribution 3 463 3 400 Cession d'actifs financiers : branche Support & Services Investissement dans les coentreprises Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (96 890) (205 682) (89 946) Variation des prêts et avances consentis (21 961) (1 653) (300) Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 3 118 8 733 3 770 (Acquisition) / cession d'actifs financiers autres (588) (157) (6) Dividendes reçus 12 739 20 298 1 417 Autres flux liés aux opérations d'investissement (5) 4 063 9 538 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (383 610) (258 983) (154 718) TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS (SUITE)

(en milliers d'euros) 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2021 Augmentation de capital 3 441 6 995 7 024 Rachat d’actions (réduction de capital) (4) (153 160) (103 950) (Acquisitions)/cessions d'actions propres 261 85 (5) Émissions d'emprunts 795 521 730 694 420 141 Remboursements d'emprunts (358 775) (677 276) (345 336) Remboursements des obligations locatives (18 956) (40 827) (20 716) Intérêts financiers nets versés (3) (15 036) (20 923) (9 459) Dividendes mis en paiement (191 061) (83 577) Dividendes mis en paiement (participations ne donnant pas le contrôle) (8 122) (13 191) (10 543) Acquisition d'actifs financiers : branche Distribution Cession d'actifs financiers : branche Distribution Acquisition d'actifs financiers : branche Énergies Renouvelables (1 238) Autres flux liés aux opérations de financement (2) (42 347) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 163 684 (251 180) (62 844) Incidence de la variation des taux de change 22 205 8 811 (574) Incidence des changements de principes comptables VARIATION DE LA TRÉSORERIE (100 483) (206 694) (147 881) Trésorerie des activités poursuivies Trésorerie d'ouverture (4) 874 890 1 081 584 1 081 584 Variation de la trésorerie (100 483) (206 694) (147 881) Trésorerie de clôture (4) 774 407 874 890 933 703 Dettes financières hors obligations locatives (2 210 160) (1 313 188) (1 331 940) Trésorerie nette de dettes financières (1 435 753) (438 298) (398 237) (1) Dont variations de juste valeur des instruments financiers, charge IFRS 2, écart d'acquisition (dépréciation), etc. (2) Les incidences des variations de périmètre sont décrites en note 3. (3) Les intérêts financiers nets versés incluent les impacts liés aux retraitements des contrats de location (IFRS 16). (4) Trésorerie hors concours bancaires. (5) Voir note 15. (*) Ventilation de l'incidence de la variation du BFR : Incidence de la variation des stocks et en-cours (265 107) Incidence de la variation des clients et autres débiteurs (165 925) Incidence de la variation des fournisseurs et autres créditeurs 252 520 Incidence de la variation du BFR (178 512) [1] Volumes S1 2022 + 3 % vs S1 2019 à périmètre constant - hors Afrique de l'Est (acquisition de KenolKobil). [2] Marge unitaire ou profit unitaire = bénéfice brut par unité de volumes distribués. [3] Résultat net ajusté en excluant les éléments non récurrents, charges IFRS 2, pour plus de détails voir annexe. [4] Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt. [5] Dette financière nette corporate (DFN Corporate) - dette financière nette à l'exclusion de la dette de projets sans recours au niveau des SPV (special purpose vehicle). DFN corporate/RBE : rapport entre la dette financière nette corporate et le RBE avant l'application des normes IFRS 16 et à l'exclusion du RBE de Photosol. [6] Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt. [7] 70% du ROC Groupe 2021 avant frais du siège. [8] 30 % du ROC Groupe 2021 avant frais du siège. Fichier PDF dépôt réglementaire



