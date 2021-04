RUBIS: Suspension temporaire du programme de rachat d'actions

Paris, le 8 avril 2021, 19h00

Le Collège de la Gérance de Rubis annonce qu'il a décidé ce jour de suspendre temporairement le programme de rachat d'actions en vue d'une réduction du capital qui a fait l'objet d'une communication au marché le 5 janvier 2021 après bourse.

Entre le 6 janvier 2021 et le 8 avril 2021, la Société a racheté plus de 2 600 000 actions, soit plus de 2,5 % de son capital social, pour un prix moyen d'environ 39,30 ? et un montant total de plus de 103 500 000 ?. Ces acquisitions d'actions représentent déjà environ 40 % du plafond de 6 600 000 actions fixé aux termes du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale Mixte du 9 décembre 2020 pour une durée de 18 mois expirant le 8 juin 2022. Le Collège de la Gérance conserve la possibilité de reconduire la mise en ?uvre de ce programme de rachat d'actions jusqu'au 8 juin 2022.

L'ensemble des informations relatives aux actions acquises du 6 janvier 2021 au 8 avril 2021 dans le cadre de ce programme de rachat d'actions est disponible sur le site internet de la Société (https://rubis.fr/fr/programme-rachat-actions).