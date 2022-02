RUBIS: T4 2021 : Croissance des volumes : + 5 % - Marges unitaires robustes

RUBIS

Paris, le 10 février 2022, 17h35 T4 2021 CROISSANCE DES VOLUMES : + 5 % MARGES UNITAIRES ROBUSTES Le quatrième trimestre est marqué par une progression de l'activité du Groupe ainsi que par l'accélération de son virage stratégique dans les énergies renouvelables avec l'annonce en décembre dernier de l'acquisition de Photosol, un des leaders indépendants français du photovoltaïque. Le management réitère ainsi son objectif de croissance du résultat net opérationnel de Rubis Énergie (Distribution et Support & Services) pour l'ensemble de l'exercice. Le chiffre d'affaires a augmenté de 44 % à 1 338 M? suite à l'augmentation des prix du pétrole. Cependant, l'évolution des volumes est l'indicateur clé de la progression des résultats plutôt que le chiffre d'affaires. En termes d'activité opérationnelle, Rubis Énergie enregistre à nouveau une bonne performance trimestrielle et la joint-venture Rubis Terminal a poursuivi sa croissance observée depuis le début de l'exercice : les volumes de la branche Distribution enregistrent une croissance de 5 % au T4 2021 (exercice 2021 : + 7 % ; + 2 % sur l'exercice 2019 ajusté de l'optimisation du portefeuille de contrats en Afrique de l'Est). La marge unitaire a démontré une fois encore sa résilience, en léger retrait au T4 2021, tout en restant au-dessus du niveau 2019 ;

la branche Support & Services , qui intègre les activités de transport maritime, négoce, logistique et la raffinerie de la SARA aux Antilles, enregistre une augmentation de son chiffre d'affaires de 34 % à 167 M?, marqué par une bonne croissance des volumes et des marges en négoce et transport dans la zone Caraïbes;

La JV Rubis Terminal a réalisé à nouveau une bonne performance sur le quatrième trimestre avec une croissance soutenue de ses recettes de stockage ( + 5 % ), en France, en Espagne et en Europe du Nord. Variation Variation Chiffre d'affaires (en M?) T4 2021 vs T4 2020 2021 vs 2020 Distribution Europe

Caraïbes

Afrique 1 172 202 505 465 46 % 37 % 57 % 38 % 3 993 682 1 649 1 662 20 % 24 % 24 % 15 % Support & Services 167 34 % 596 5 % Chiffre d'affaires consolidé 1 338 44 % 4 589 18 % Rubis a annoncé le 17 décembre 2021 le projet d'acquisition de Photosol France dont la réalisation définitive est prévue au début du T2 2022. Sur la base d'une acquisition de 80 % des actions, l'impact sur l'endettement net du groupe Rubis est estimé à 770 M?, laissant au Groupe une situation financière solide (ratio de dette nette sur RBE sur les 12 derniers mois inférieur à 2,5x). Distribution (87 % du chiffre d'affaires consolidé) Les volumes commercialisés en distribution finale sur la période enregistrent une croissance de 5 % à 1 402 000 m3. L'ensemble des régions et segments d'activité sont en augmentation par rapport au T4 2020 : GPL (+ 2 % en glissement annuel), réseau de stations-service (+ 3 %), aviation (+ 31 %) et bitume (- 3 % versus T4 2020 et + 61 % versus T4 2019). ÉVOLUTION DES VOLUMES COMMERCIALISÉS AU T4 2021 (en '000 m3) 2021 2020 2019

2021

vs 2020 2021

vs 2019* 2021 vs 2019* excl. aviation Europe 236 228 234 3 % 1 % 1 % Caraïbes 555 508 595 9 % - 7 % - 5 % Afrique 611 598 645 2 % 9 % 11 % TOTAL 1 402 1 334 1 474 5 % - 1 % 1 % * 2021 vs 2019 excluant l'Afrique de l'Est en raison de l'optimisation du portefeuille d'activités 2019/2020. ÉVOLUTION DES VOLUMES COMMERCIALISÉS SUR L'ENSEMBLE DE L'EXERCICE 2021 (en '000 m3) 2021 2020 2019

2021

vs 2020 2021

vs 2019* 2021 vs 2019* excl. aviation Europe 872 816 900 7 % - 3 % - 3 % Caraïbes 2 070 1 963 2 298 5 % - 10 % - 4 % Afrique 2 456 2 269 2 296 8 % 11 % 12 % TOTAL 5 401 5 049 5 494 7 % - 3 % 1 % * 2021 vs 2019 excluant l'Afrique de l'Est en raison de l'optimisation du portefeuille d'activités 2019/2020. Europe : les gaz liquéfiés représentent deux tiers des volumes commercialisés en Europe et ont été peu impactés par la Covid-19. Les volumes sont en hausse de 3 % à 236 000 m 3 par rapport au T4 2020 et de 1 % par rapport au T4 2019. Après des marges unitaires extrêmement élevées en 2020 (niveau record observé sur 15 ans), les marges se sont ajustées pour se maintenir au-dessus du niveau atteint en 2019 (+ 7 %) ;

Caraïbes : les volumes commercialisés augmentent de 9 % (555 000 m 3 ) sur la période, avec un doublement du segment aviation par rapport à une base faible en 2020. Les marges unitaires se portent bien, en hausse de 2 % comparées au T4 2020. Par ailleurs, les marges unitaires aviation ont fortement augmenté, compensant ainsi le fort recul des volumes par rapport à 2019 ;

Afrique : les volumes ont atteint 611 000 m 3 sur le T4 2021, en progression de 2 %, soutenus principalement par le segment réseau de stations-service (+ 15 %). Le programme de rebranding en Afrique de l'Est s'est poursuivi et participe à la performance, tant sur le trimestre que sur l'exercice dans son ensemble, en dépit des restrictions liées à la Covid ayant pu altérer les volumes sur 2021. Après une période record réalisée en bitume sur 2020/2021, le T4 2021 se stabilise à un haut niveau avec des volumes en hausse de 63 % par rapport au T4 2019 et stables par rapport au T4 2020 (- 2 %). Malgré la baisse de 13 % sur le T4 2021, la marge unitaire se maintient à un niveau élevé pour l'ensemble de l'exercice 2021 (+ 1 % versus 2020) et nettement supérieur à 2019 (+ 10 %). Le retrait du T4 2021 s'explique par le gel des prix à la pompe décrété à Madagascar et par un niveau de comparaison élevé sur le bitume dû à des conditions d'achat exceptionnellement favorables en 2020. En excluant Madagascar et le segment bitume, et malgré la hausse continue des prix d'approvisionnement, la marge unitaire est en progression de 7 % au T4 2021. Support & Services (13 % du chiffre d'affaires consolidé) La branche Support & Services regroupe les activités de négoce, logistique, transport maritime ainsi que la raffinerie des Antilles (SARA). Ces activités ont généré un chiffre d'affaires global de 167 M? au T4 2021, une augmentation de 34 % liée à la forte hausse des cotations des produits pétroliers ainsi qu'à la croissance des volumes en négoce dans la zone Caraïbes. Bien que la hausse des prix des produits traités n'impacte pas les résultats, la hausse de l'activité négoce en volume a soutenu le niveau de marge global réalisé dans ce segment de la branche. Joint-venture Rubis Terminal En janvier 2022, Rubis Terminal a annoncé la cession de ses opérations en Turquie, dans le cadre d'un recentrage de ses activités sur l'Europe de l'Ouest, réduisant ainsi la volatilité de ses résultats. Ce désinvestissement, qui fait suite à l'acquisition de Tepsa en Espagne en 2020, vient également réduire l'exposition de la JV aux produits pétroliers de 60 % en 2019 à 45 % en 2021 (excluant la Turquie), tout en accroissant la part des biocarburants, désormais à 10 % du CA, et des produits chimiques (39 %), le solde correspondant au stockage de produits agroalimentaires. Les recettes stockage de la JV Rubis Terminal (intégrant 50 % d'Anvers) ont augmenté de 2 % par rapport au PF[1] 2020 à 237 M?. Le chiffre d'affaires du T4 2021 est stable à 61 M?, faisant ressortir une bonne croissance en France, Espagne et zone ARA, compensée par une baisse des recettes en Turquie. Excluant la Turquie, la JV a généré une croissance de ses recettes de 5 % tant sur le T4 que sur l'ensemble de l'exercice : en France , les recettes stockage tous produits augmentent de 4 % sur le T4 2021 (+ 2 % sur l'exercice 2021), soutenu par les produits pétroliers avec un trafic en hausse et de nouveaux contrats;

l' Espagne poursuit sa dynamique (+ 4 % sur le T4 2021, + 6 % sur l'exercice 2021) grâce notamment à la forte croissance du segment des biocarburants qui contribue à hauteur de 27 % des recettes;

dans la zone ARA (Rotterdam et Anvers) , les recettes progressent de 8 % sur le T4 2021 (+ 11 % sur l'exercice 2021) portées par une forte rotation des produits et par les prestations annexes ;

en Méditerranée (Dörtyol - Turquie) , en raison de la configuration défavorable des prix pétroliers ( backwardation ), les recettes sont en retrait de 51 % sur le T4 2021 (- 27 % sur l'exercice 2021). La contribution de la Turquie représente moins de 7 % des recettes globales de la JV Rubis Terminal, ayant ainsi un impact limité sur les résultats de la branche et du Groupe. ESG - Faits marquants Au cours du quatrième trimestre 2021, la volonté de Rubis de poursuivre la mise en ?uvre de sa démarche RSE s'est notamment traduite par les événements suivants : l'adhésion de Rubis Énergie à la Sea Cargo Charter , une initiative en faveur d'un transport maritime responsable, d'une plus grande transparence en matière de reporting climat et pour une meilleure prise de décision pour l'affrètement des navires, en ligne avec les engagements plus larges de Rubis concernant la réduction de l'empreinte carbone de ses activités et sa stratégie climat ;

l'obtention de la note B (sur une échelle de A à D-) au questionnaire Climate Change du CDP plaçant Rubis dans le premier tiers du classement. Avec cette première participation au CDP, Rubis manifeste sa volonté de mieux faire connaître au marché et à l'ensemble de ses parties prenantes ses actions et ambitions en matière de lutte contre le changement climatique. Les réponses de Rubis sont librement accessibles sur le site internet du CDP. Un rapport complet sur la démarche RSE et la performance extra-financière du Groupe sera publié fin avril 2022 dans le Document d'enregistrement universel 2021. Perspectives En septembre 2021, le Groupe avait anticipé, en l'absence d'une détérioration de l'environnement macroéconomique et d'un durcissement des restrictions liées à la Covid-19, une croissance du résultat net opérationnel de Rubis Énergie (Distribution et Support & Services) pour l'exercice 2021. Malgré les contraintes liées à l'apparition du variant Omicron, Rubis maintient ses perspectives pour l'exercice 2021 et reste confiant sur sa croissance à moyen et à long terme. Rubis a annoncé le 17 décembre dernier (communiqué de presse) l'acquisition de Photosol France, un des leaders français du photovoltaïque, avec une réalisation définitive prévue au début de T2 2022. Cette acquisition accélère la diversification du Groupe dans les énergies renouvelables dont la contribution à moyen terme devrait atteindre un quart de l'EBITDA du Groupe. Conférence téléphonique pour les investisseurs et analystes Date : Jeudi 10 février 2022, 18h00-19h00 CET Intervenant : Bruno Krief, CFO Lien d'enregistrement : http://emea.directeventreg.com/registration/2950625 Prochains événements : Résultats annuels 2021 : 10 mars 2022 (après bourse) Chiffre d'affaires premier trimestre 2022 : 5 mai 2022 (après bourse) Assemblée Générale des actionnaires : 9 juin 2022 Résultats semestriels 2022 : 8 septembre 2022 (après bourse) Contact Presse Contact analystes PUBLICIS CONSULTANTS Aurélie Gabrieli RUBIS Anna Patrice - Directrice des Relations Investisseurs Tel. +(33) 1 44 82 48 33 aurelie.gabrieli@publicisconsultants.com Tel: +(33) 1 44 17 95 95 investors@rubis.fr [1] PF 2020 = proforma 2020, en considérant une acquisition de Tepsa consolidée sur les 12 mois de l'exercice 2020. Fichier PDF dépôt réglementaire



