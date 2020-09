RUBIS: Une forte résistance à l'effet covid - RBE : - 11 % - Résultat net : - 11 %

RUBIS

Paris, le 17 septembre 2020, 17h35 Le premier semestre 2020 a été profondément marqué par l'effet Covid, concentré sur le T2, avec des volumes tous produits commercialisés chez Rubis Énergie en baisse de 42 % au plus fort en avril, suivi d'un retour progressif à la normale depuis début juillet, avec la fin du confinement. La forte baisse des prix du pétrole dès mi-mars s'est traduite par des effets stocks négatifs immédiats, partiellement recouverts en fin de T2, et par un raffermissement des marges en distribution. Ces mouvements, d'une ampleur exceptionnelle, ont impacté la marge brute de distribution à hauteur de 43 M? sur le seul T2. L'activité globale a finalement démontré une très forte résistance grâce au positionnement multi-segments et midstream/aval du Groupe. Ainsi, les secteurs GPL, résidentiel et agroalimentaire ont très bien résisté au moment où l'aviation était particulièrement exposée et l'exposition retail/trading a prouvé sa complémentarité cyclique avec de fortes croissances en trading-approvisionnement de bitume notamment ou en stockage, qui a clairement bénéficié du retour du contango. Les comptes publiés font ressortir des retraits du RBE et du résultat net part du Groupe de 11 %. Résultats consolidés au 30 juin 2020 (en millions d'euros) 2020 2019 Variation Variation à périmètre constant Chiffre d'affaires 2 051 2 583 - 21 % - 32 % Résultat brut d'exploitation (RBE) 240 271 - 11 % - 15 % Résultat opérationnel courant (ROC), dont 170 215 - 21 % - 24 % Rubis Énergie 130 176 - 26 % - 29 % Rubis Support et Services 52 51 2 % 2 % Résultat net part du Groupe, dont 139 157 - 11 % - 30 % Résultat net des activités poursuivies,

part du Groupe 39 143 - 73 % Résultat net des activités destinées à être cédées,

part du Groupe 100 14 633 % Capacité d'autofinancement 208 248 - 16 % Investissements industriels 129 109 La contribution de la joint-venture (JV) Rubis Terminal est comptabilisée en activité destinée à être cédée jusqu'à fin avril, puis en société mise en équivalence à compter du 1er mai. Dans l'environnement Covid, la JV Rubis Terminal a démontré une forte résilience enregistrant une légère progression de son RBE (+ 2 %) : le confinement a provoqué une baisse de 70 % de la consommation de fuels en France, réduisant les recettes associées à la rotation des dépôts, tandis que le retour du contango a généré une forte demande de capacités et la signature de nouveaux contrats, notamment en Turquie. Le compte de résultat Groupe enregistre, au niveau des activités destinées à être cédées, la plus-value de cession de 83 M? liée à la cession de 45 % de Rubis Terminal, tandis que les autres produits et charges opérationnels s'élèvent à - 74 M? et correspondent notamment (i) à une perte de valeur de 46 M? constatée sur l'activité distribution de produits pétroliers (Caraïbes) résultant de changements intervenus sur le premier semestre 2020 dans l'environnement politique et économique spécifique à Haïti et (ii) à une dépréciation d'actifs financiers pour 24,6 M? pour lesquels la société a évalué une augmentation significative du risque de crédit, sur la base d'une analyse multifactorielle prenant en compte notamment l'environnement politique et économique local. Au total, le résultat net part du Groupe est en retrait de 11 %, à 139 M?. La situation financière de Rubis au 30 juin fait ressortir un Groupe quasiment désendetté à 52 M? contre 637 M? au 31 décembre 2019, grâce à la réorganisation de Rubis Terminal et à la forte baisse du BFR. RUBIS ÉNERGIE : distribution de produits pétroliers La branche Rubis Énergie comprend l'activité de distribution finale de l'ensemble des produits pétroliers, GPL et bitume sur les trois zones géographiques : Europe, Caraïbes et Afrique. Les cotations du gasoil sont en retrait de 38 % par rapport au premier semestre 2019 avec un décrochage sévère dès janvier 2020. L'environnement actuel reste propice à une amélioration des marges tout en contribuant à l'accroissement du pouvoir d'achat des clients. L'activité générale a été fortement dominée par l'effet dépressif de la Covid. Les secteurs les plus résistants ont été ceux qui restent proches des besoins essentiels du consommateur final, tels les segments bouteilles et petit-vrac résidentiel de GPL. Le Maroc a été davantage touché par l'effet Covid, avec une exposition directe au tourisme et au secteur productif. À Madagascar, si le conditionné GPL a bien résisté, les livraisons de vrac GPL au secteur minier continuent à souffrir de l'arrêt complet des installations. La mobilité terrestre (stations-service) et aérienne a été directement exposée au confinement généralisé, l'aérien étant toujours en crise avec une baisse de 50 % du trafic mondial (- 71 % et - 38 % chez Rubis, respectivement à fin juin et à fin juillet). Évolution des volumes commercialisés par zone géographique au s1-2020 (en '000 m3) S1 - 2020 S1 - 2019 Variation Variation à périmètre constant Europe 402 465 - 14 % - 14 % Caraïbes 966 1 138 - 15 % - 15 % Afrique 1 111 1 006 10 % - 22 % TOTAL 2 479 2 610 - 5 % - 17 % Atteignant 307 M?, la marge commerciale brute tous produits est en retrait de 9 %, avec une marge unitaire en hausse de 3 % (à périmètre constant) favorisée par l'évolution des prix des produits pétroliers. Marge commerciale Rubis énergie en distribution finale Marge brute (en M?) Répartition Variation Marge brute (en ?/m3) Variation à périmètre constant Europe 98 32 % - 5 % 244 10 % Caraïbes 112 36 % - 14 % 116 2 % Afrique 97 32 % - 8 % 87 - 5 % TOTAL 307 100 % - 9 % 124 3 % L'impact le plus matériel sur l'évolution de la marge brute durant le second trimestre est celui provoqué par la baisse de la consommation et des volumes de ventes. Sur une baisse de marge brute de distribution de l'ordre de 44 M? à isopérimètre au T2, la part attribuable à la perte de volumes représente 97 %. Les effets des dépréciations des stocks de marchandises ont été dans l'ensemble compensés par des gains lorsque les cotations des produits pétroliers se sont reprises, ainsi que par des revalorisations de marges unitaires dans les zones où les prix ne sont pas réglementés. Les effets les plus pénalisants ont été enregistrés sur les produits blancs, et notamment l'aviation, pour lequel la chute brutale des ventes n'a pas permis une rotation normale des stocks. Au total, Rubis Énergie a généré un ROC de 130 M?, en retrait de 26 %. RUBIS SUPPORT ET SERVICES : raffinage, négoce-approvisionnement et shipping Les résultats sociaux de la SARA sont gouvernés par l'application d'un décret fixant la rentabilité à 9 % des fonds propres. L'activité négoce-approvisionnement-shipping a traité un volume de 547 000 m3 pour une contribution en ROC de 38 M? (+ 24 %), croissance tirée principalement par les opérations de trading-approvisionnement en bitume, bénéficiant d'un contexte favorable, et plus généralement d'une augmentation des marges unitaires. CONTRIBUTION DE LA JV RUBIS TERMINAL : stockage de produits liquides La contribution de la JV Rubis Terminal apparaît en activité destinée à être cédée jusqu'à la cession effective des titres, comprenant le résultat de gestion (17 M?) et la plus-value de cession (83 M?), puis en SME (2,6 M?) pour les deux mois (mai et juin) de fonctionnement effectif de la JV. Dans l'environnement Covid, la JV Rubis Terminal a démontré une forte résilience, enregistrant une légère progression de son RBE (incluant 50 % d'Anvers) à 43 M? (+ 2 %) : le confinement a provoqué une baisse de 70 % de la consommation de fuels en France, réduisant les recettes associées à la rotation des dépôts, tandis que le retour du contango a généré une forte demande de capacité et la signature de nouveaux contrats, notamment en Turquie. Après opération de refinancement, le résultat net part du Groupe de la JV Rubis Terminal atteint 11 M?, en retrait de 12 %. Post clôture au 30 juin, la JV Rubis Terminal a signé un protocole pour le rachat de TEPSA, le leader du stockage en Espagne (900 000 m3), générant un RBE de 28 M? et accroissant les positions de Rubis Terminal en chimie avec une ouverture Méditerranée. L'opération devrait être finalisée courant quatrième trimestre. Perspectives En excluant une nouvelle période de confinement, similaire à celle qui a affecté les ventes du Groupe au T2, l'activité devrait poursuivre sa normalisation sur le second semestre. Fort d'une situation financière solide, le Groupe continue à étudier des projets de développement tant organique que par acquisition. Le Conseil de Surveillance de la Société qui s'est tenu le 17 septembre a examiné les comptes arrêtés au 30 juin 2020, après certification par les Commissaires aux comptes. Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 3e trimestre le 5 novembre 2020 (après Bourse) Contact Presse Contact Analystes PUBLICIS CONSULTANTS - Aurélie GABRIELI RUBIS - Relations investisseurs Tél : 01 44 82 48 33 Tél : 01 44 17 95 95 Fichier PDF dépôt réglementaire



