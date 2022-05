Rubis : A suivre aujourd'hui

Rubis a réalisé un chiffre d'affaires au premier trimestre 2022 de 1,473 milliard d'euros, en hausse de 49% sur un an. L'activité a été portée principalement par la hausse des cotations du pétrole, mais aussi par la forte croissance des volumes (+10%), en hausse sur les niveaux pré-Covid. Le distributeur d'hydrocarbure a globalement bénéficié de la reprise du tourisme dans la région des Caraïbes, de réservoirs de croissance spécifiques (GPL-carburant) en Europe et d’une bonne dynamique commerciale dans le réseau de stations en Afrique de l’Est.



Le début de l'exercice 2022 fait preuve d'un bon développement des volumes et des résultats. Le Groupe se dit confiant sur sa capacité à délivrer de la croissance à moyen/long terme grâce aux leviers que constituent sa présence dans des zones géographiques à fort développement démographique et à forte demande d'énergie, l'amélioration de son positionnement en Afrique de l'Est et les perspectives du secteur bitume, porté à long terme par la forte demande d'infrastructures.



Le groupe Rubis Énergie n'a pas d'activité ni d'actifs, ni d'approvisionnement en provenance des pays sous sanctions. L'exposition de la JV Rubis Terminal se limite à la France avec des contrats de stockage de fioul et de gazole en provenance de Russie de l'ordre de 3 millions d'euros, représentant moins de 2% de ses recettes stockage.