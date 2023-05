Rubis : A suivre aujourd'hui

Rubis a dévoilé ses comptes au titre du premier trimestre 2023, faisant ressortir un chiffre d'affaires consolidé de 1,740 milliard d'euros, en hausse de 18 % dans un contexte de baisse des prix du pétrole. Le consensus visé était de 1,78 milliard d'euros. "Nos projets pour 2023 sont en bonne voie et nos moteurs de croissance plus pertinents que jamais », a fait savoir Clarisse Gobin-Swiecznik, directrice Générale Déléguée, dans un communiqué. Dans la branche Distribution d'énergies, l'activité Retail&Marketing dégage une stabilité des volumes.



Hors élements exceptionnels et effets de change, les marges ont progressé à un rythme dynamique (+10%).



Côté perspectives, le groupe vise pour 2023 un nouvel exercice d'amélioration du résultat net part du groupe par rapport à 2022 (après dépréciation des écarts d'acquisition) et du dividende, conformément à sa politique de distribution.