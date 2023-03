Rubis : bilan financier solide et hausse du dividende

Opérateur indépendant du secteur de l'énergie, Rubis recule de 1,94% à 24,27 euros à Paris malgré de solides résultats 2022. Son résultat brut d'exploitation est de 669 millions d'euros en progression de 26% contre 626 millions d'euros de consensus. Son résultat opérationnel courant s'affiche à 509 millions d'euros, en hausse de 30 % comparé à 2021. Il dépasse largement le record établi lors l’exercice 2019 à 412 millions d'euros. Son résultat net ajusté s'élève à 326 millions d'euros, soit une hausse de 11 % contre 311 millions d'euros attendus.



En revanche, son résultat net part du groupe a diminué, passant de 293 millions d'euros à 263 millions d'euros.



La performance opérationnelle de Rubis a été tirée par l'activité Distribution avec un résultat opérationnel courant en hausse de 37 % à 396 millions d'euros. Son activité Support & Services a aussi contribué à cette performance avec un résultat opérationnel courant en hausse de 17 % à 144 millions d'euros.



En 2022, Rubis Photosol, consolidé sur neuf mois à partir du 1er avril 2022, a contribué à hauteur de 18 millions d'euros au résultat brut d'exploitation du groupe.



Le chiffre d'affaires du groupe a bondi de 55% à 7,13 milliards d'euros contre 4,58 milliards en 2021.



La marge brute atteint 801 millions d'euros, en progression de 27% par rapport à 2021, portée à la fois par le volume et par le développement solide de la marge unitaire dans toutes les régions.



Fort de ces résultats opérationnels et d'un bilan solide pour l'exercice 2022, Rubis propose une nouvelle hausse du dividende par action à 1,92 euro, en hausse de 3% par rapport à 2021.



Quant à ses perspectives, le groupe de distribution et de stockage de produits pétroliers annonce qu'avec des leviers de croissance, 2023 sera une nouvelle année d'augmentation du résultat net part du groupe et du dividende.

" Le début de l'année 2023 a été marqué par l'amélioration continue des volumes et des marges de Rubis Énergie et par la poursuite du développement du pipeline chez Rubis Renouvelables ", a, en outre, précisé Rubis.