Rubis : hausse de 33% du CA au 4ème trimestre 2022

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 785 ME au 4ème trimestre 2022, en croissance de 33 % par rapport à 2021, en liaison avec la hausse des prix du pétrole sur la période.



Le 4ème trimestre 2022 a connu une croissance stable des volumes pour l'activité Distribution (hors Haïti) et une forte hausse des marges unitaires, se traduisant par une croissance de 11 % de la marge brute ajustée (+ 21 % pour l'ensemble de l'exercice).



L'activité Support & Services a enregistré un chiffre d'affaires total de 289 ME (+ 74 %) au 4ème trimestre 2022



' Le Groupe réitère sa confiance dans sa capacité à générer une croissance robuste des résultats opérationnels pour l'ensemble de l'exercice 2022 ' indique la direction.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.