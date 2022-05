Rubis : hausse de 49% du CA au 1er trimestre

Rubis a publié un chiffre d'affaires de 1473 ME au titre du 1er trimestre 2022, en hausse de 49% par rapport à la même période un an plus tôt.



La société met notamment en avant ses volumes records, en hausse par rapport aux niveaux pré-Covid.



La distribution (en hausse de 49%, à 1275 ME, soit 87% du CA consolidé) progresse aussi bien aux Caraïbes (+61%) qu'en Afrique (+47%) et en Europe (+31%). L'activité Support & Services (198 ME, soit 13% du CA) progresse quant à elle de 48%.



'Bien qu'encore impactée par la pandémie, l'activité globale bénéficie de la reprise du tourisme dans la région des Caraïbes, de réservoirs de croissance spécifiques (GPL-carburant) en Europe et d'une bonne dynamique commerciale dans le réseau de stations en Afrique de l'Est', résume Rubis.



Le groupe se dit confiant quant à sa capacité à délivrer de la croissance à moyen/long terme grâce aux leviers que constituent sa présence dans des zones géographiques à fort développement démographique et à forte demande d'énergie, l'amélioration de son positionnement en Afrique de l'Est et les perspectives du secteur bitume, porté à long terme par la forte demande d'infrastructures.



