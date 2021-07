Rubis : lancement d'une nouvelle tranche de rachat d'actions

Rubis fait part du lancement d'une deuxième tranche de rachat d'actions pour une durée maximale de quatre mois (soit au plus tard jusqu'au 11 novembre 2021), effectuée par un prestataire de services d'investissement indépendant.



Le groupe de stockage et de distribution d'énergie précise qu'un montant maximal de 60 millions d'euros sera affecté à cette deuxième tranche qui portera sur un nombre maximal de 1,5 million d'actions.



Pour mémoire, le montant maximal alloué à la totalité du programme de rachat d'actions, lancé le 6 janvier dernier, en vue d'une réduction du capital, est de 250 millions d'euros. 104 millions d'euros ont déjà été utilisés pour le rachat de 2.634.083 actions.



