Rubis : note B attribuée par le CDP

Evalué pour la première fois par le CDP, Rubis indique s'être vu attribuer la note B (sur une échelle de A à D-) sur le questionnaire Climate Change, le plaçant dans le premier tiers du classement (entreprises ayant obtenu une note B ou supérieure).



Le CDP est une organisation internationale indépendante créée en 2000 qui rassemble la plus grande base de données mondiale sur les questions environnementales. En 2021, près de 12.000 entreprises ont été évaluées.



'En participant au CDP, Rubis manifeste sa volonté de mieux faire connaître au marché et à l'ensemble de ses parties prenantes ses actions et ambitions en matière de lutte contre le changement climatique', explique le groupe de stockage et de distribution d'énergie.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.