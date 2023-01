La valeur nette d'inventaire de Ruffer Investment en hausse sur l'année et le rendement total s'améliore

Ruffer Investment Co Ltd - Investisseur visant un rendement annuel total positif d'au moins deux fois le taux de base de la Banque d'Angleterre, qui s'élève actuellement à 3,50 % - La valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre sur une base IFRS augmente à 307,77 pence, soit une hausse de 4,3 % par rapport à 294,98 pence l'année précédente. La valeur nette d'inventaire déclarée par action au 31 décembre augmente de 4,9 %, passant de 293,36 pence à 307,857 pence. Le rendement total déclaré du semestre au 31 décembre augmente à 4,8 %, contre 2,8 % l'année précédente. Le dividende sur six mois au 31 décembre chute de 19 % à 1,25 p par action, contre 1,55 p l'année précédente.

Pour l'avenir, Ruffer cite Morris Chang, le fondateur du fabricant de puces Taiwan Semiconductor Manufacturing Co : "La mondialisation est presque morte et le libre-échange est presque mort. Beaucoup de gens souhaitent qu'ils reviennent, mais je ne pense pas qu'ils reviendront." Ruffer ajoute que "la destination inflationniste reste claire comme de l'eau de roche", c'est-à-dire vers le haut.

Cours actuel de l'action : 312,01 pence, en hausse de 0,2% lundi

Variation sur 12 mois : + 2,0%.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

