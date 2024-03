Ruffer Investment Company Limited est une société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey. L'objectif principal de la société est de réaliser un rendement annuel total positif, après toutes les dépenses, d'au moins deux fois le taux de base de la Banque d'Angleterre. La société investit principalement dans des actions ou des titres apparentés à des actions cotées ou répertoriées au niveau international, y compris des obligations convertibles ou des obligations émises par des sociétés, des supranationales ou des organisations gouvernementales. Son portefeuille d'allocation d'actifs comprend des obligations à court terme, des stratégies et options illiquides, des titres indexés hors Royaume-Uni, des liquidités, une exposition à l'or et des actions aurifères, des obligations indexées à long terme, une exposition aux matières premières, des actions du Royaume-Uni, des actions de l'Amérique du Nord, des actions de l'Europe, des actions du Japon, des actions de l'Asie hors Japon et d'autres actions. Le gestionnaire d'investissement et le gestionnaire de fonds d'investissement alternatif de la société est Ruffer AIFM Limited.