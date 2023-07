(Alliance News) - Ruffer Investment Co Ltd a déclaré lundi que sa valeur nette d'inventaire avait diminué au cours de l'année écoulée, blâmant à la fois les vents contraires de l'économie et ses propres erreurs, mais il a déclaré qu'il était plus optimiste quant aux activités de la période à venir.

La société d'investissement basée à Londres a publié les chiffres de la valeur nette d'inventaire et les perspectives avant ses résultats annuels, qui seront publiés plus tard dans l'année.

Ruffer a déclaré que la VNI au 30 juin était de 285,61 pence par action, en baisse de 3,2 % par rapport à 294,98 pence à la même date en 2022. Au cours de l'exercice qui s'est terminé le 30 juin, le rendement total de la VNI par action a été négatif de 1,7 %, alors qu'il était positif de 6,0 % l'année précédente.

Les actions de Ruffer étaient en baisse de 0,6 % à 276,90 pence lundi à Londres.

Ruffer a versé 2,60 pence par action en dividendes totaux au cours de l'exercice 2023, soit une baisse de 15 % par rapport aux 3,05 pence par action de l'année précédente.

Ruffer a qualifié ces chiffres de "décevants" après plusieurs années plus rentables, mais a déclaré que sa performance restait supérieure à celle des actions et des obligations mondiales.

Réfléchissant à sa propre performance, Ruffer a déclaré qu'elle était moins "baissière" qu'elle n'aurait pu l'être, poursuivant son équilibre habituel entre protection et croissance des actifs en raison des préoccupations concernant le retrait des liquidités et les risques de récession.

"Malheureusement, nos échelles de protection et de croissance ont été mal calibrées pendant la majeure partie de la dernière partie de la période de référence", a expliqué M. Ruffer.

En outre, M. Ruffer a déclaré que son portefeuille avait été affecté par une "hausse de la dispersion" qui a "accru le frein à la performance". Il a également été confronté à un "double coup dur", à savoir la faiblesse du yen et la "surprenante vigueur de la livre sterling".

"Nous partageons la douleur de nos actionnaires qui ont perdu de l'argent au cours de l'année écoulée et reconnaissons que cela représente un échec par rapport à nos objectifs", a commenté Ruffer. Il a toutefois ajouté : "Nous espérons que ce rapport vous permettra de partager notre optimisme pour la période à venir".

En particulier, Ruffer a déclaré que les niveaux élevés de dispersion actuels "devraient offrir de riches opportunités aux gestionnaires actifs à l'avenir". Il a également déclaré qu'il pensait qu'une récession était probable, mais "nous avons une perception différente du marché et si elle est correcte, il y a beaucoup d'argent à gagner".

M. Ruffer a poursuivi : "Nous pensons que l'asymétrie est en notre faveur : les matières premières semblent anticiper une récession, ce qui n'est pas le cas des actions.

