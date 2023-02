Ruffer Investments note un mois de janvier "extrêmement fort" pour les actifs bar pétrole

(Alliance News) - Ruffer Investment Co Ltd a déclaré vendredi que tous les actifs, à l'exception du pétrole, ont enregistré des performances "extrêmement" fortes le mois dernier, ce qui, selon elle, constitue le meilleur début d'année pour les marchés boursiers américains et européens depuis respectivement 2019 et 2015.

Ruffer est un investisseur basé à Londres qui vise un rendement annuel total positif d'au moins deux fois le taux de base de la Banque d'Angleterre, qui est actuellement de 4,00 %.

La société a déclaré que la croissance a été stimulée par les attentes du marché concernant les événements futurs, en particulier un ton plus doux attendu de la part de la Réserve fédérale américaine, celle-ci ralentissant le rythme des hausses de taux d'intérêt, et des données économiques et d'inflation plus douces.

En outre, Ruffer a noté un hiver "chaud" en Europe, en raison duquel les prix du gaz en Europe ont chuté de 85 % par rapport à leur pic d'août 2022, a-t-elle expliqué. Dans le même temps, l'abandon par la Chine de sa stricte stratégie zéro-covid a fait grimper les attentes du marché en matière de croissance mondiale en 2023.

Les actions Ruffer étaient en hausse de 0,2% à 313,58 pence chacune à Londres vendredi matin.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.