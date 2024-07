Ruichang International Holdings Ltd est une société principalement engagée dans la fabrication d'équipements pour le raffinage du pétrole et la pétrochimie. Les produits de la société comprennent principalement des unités de récupération du soufre (SRU) et des équipements d'incinération des composés organiques volatils (COV), des équipements de craquage catalytique, des brûleurs de processus et des échangeurs de chaleur, y compris leurs pièces et composants connexes. La société fournit également aux clients des services d'installation pour les équipements fabriqués et/ou les installations auxiliaires, tels que des travaux de montage électrique et mécanique.

Secteur Machines et équipements industriels