Rumble Inc. est une plateforme de partage de vidéos et un fournisseur de services en nuage. La société comprend deux segments : Rumble Services et Rumble Cloud. Rumble Services se compose de trois activités principales : Rumble Video, Rumble Studio et Rumble Advertising Center (RAC). Rumble Video s'appuie principalement sur son produit phare, Rumble.com, une plateforme gratuite de partage de vidéos et de livestreaming sur laquelle les utilisateurs peuvent regarder, partager, aimer, commenter et télécharger des vidéos. En utilisant Rumble Studio, les créateurs peuvent établir une variété de paramètres personnalisés pour leur livestream, mettre en place, lancer et contrôler leur livestream à travers de multiples plateformes sociales. Rumble Advertising Center est sa place de marché publicitaire propriétaire et son réseau conçu pour faciliter les transactions pour les annonceurs cherchant à accéder au trafic de Rumble.com et au trafic d'autres éditeurs sur le réseau RAC. Rumble Cloud est une offre d'infrastructure en tant que service (IaaS) consistant en un portefeuille d'offres de calcul, de stockage, de sécurité et de réseau.

Secteur Internet