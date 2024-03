Rumble Inc. est un fournisseur de technologie vidéo à service complet. La société propose des lecteurs vidéo personnalisables, des vidéos de contenu original et une bibliothèque de publicités à utiliser avec ses lecteurs vidéo. Sa plateforme de partage vidéo est conçue pour aider les créateurs de contenu à gérer, distribuer et monétiser leur contenu en les mettant en relation avec des marques, des éditeurs et directement avec leurs abonnés et les personnes qui les suivent. L'entreprise a deux activités principales : Vidéo et Cloud. Son activité vidéo se compose de trois produits principaux : Rumble, Locals et RAC. Rumble est une plateforme de partage de vidéos gratuite où les utilisateurs peuvent regarder, partager, aimer, commenter et télécharger des vidéos. Locals est une plateforme sur laquelle les utilisateurs peuvent acheter des abonnements pour accéder à des contenus exclusifs dans des communautés de créateurs. RAC est une place de marché publicitaire conçue pour faciliter les transactions des annonceurs souhaitant faire de la publicité sur ses plateformes. En plus de son activité vidéo, l'entreprise développe également Rumble Cloud, une nouvelle activité d'infrastructure en tant que service (IaaS).

Secteur Internet