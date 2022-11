Le bénéfice de la société brésilienne Rumo s'envole grâce à l'augmentation des volumes et des tarifs douaniers.

Le bénéfice net de Rumo s'est établi à 309 millions de reais, contre des gains de 51 millions de reais au cours de la même période de l'année précédente.

Les revenus nets ont quant à eux atteint 2,95 milliards de reais, soit une augmentation de moitié par rapport à la même période de trois mois de l'année précédente, reflétant une hausse de près de 24 % des volumes transportés, notamment de maïs, et une augmentation de 23 % des tarifs.

"La dynamique des prix pour le second semestre de l'année reste plus favorable et les prix du fret ont montré une importante correction tout au long de 2022", a déclaré Rumo dans son rapport trimestriel.