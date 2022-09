Le blé est prêt pour un deuxième gain mensuel en raison des problèmes d'approvisionnement de la mer Noire

Le blé de Chicago a légèrement augmenté vendredi, s'apprêtant à enregistrer un deuxième gain mensuel, les inquiétudes concernant les approvisionnements en provenance de la région de la mer Noire et les conditions météorologiques défavorables dans les principaux pays exportateurs ayant soutenu les prix.

Le maïs a gagné du terrain, bien que la céréale soit en voie de terminer le mois de septembre de manière largement inchangée. Le soja a perdu près de 1 % ce mois-ci.

"Le marché est inquiet de l'escalade de la guerre Russie-Ukraine", a déclaré un négociant basé à Singapour. "Les conditions sèches dans certaines parties des plaines américaines et en Argentine pourraient menacer la production."

Les investisseurs sur les marchés agricoles se positionnaient avant les rapports trimestriels du Département américain de l'agriculture (USDA) de vendredi sur les stocks de céréales américains et les rapports annuels sur les petites céréales, les prix étant influencés par les inquiétudes croissantes concernant une récession mondiale.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,3% à 8,99-1/2 dollars le boisseau, à 0136 GMT. Le maïs a ajouté 0,2 % à 6,71 $ le boisseau et le soja s'est raffermi de 0,3 % à 14,15-1/2 $ le boisseau.

Le blé a augmenté de plus de 8 % en septembre, en hausse pour le deuxième mois consécutif.

Le marché du blé devait terminer le troisième trimestre avec des gains marginaux, tandis que le maïs a grimpé de 6,7 % et que le soja était sur le point de terminer la période de trois mois se terminant en septembre en territoire négatif.

La Russie est sur le point d'annexer une partie de l'Ukraine après ce que Kiev et l'Occident ont dénoncé comme un simulacre de référendum illégal en territoire occupé, tandis que l'Union européenne a enquêté sur une fuite de gazoducs russes qu'elle pense être due à un sabotage, alimentant les doutes sur la pérennité d'un couloir d'expédition supervisé par l'ONU pour les céréales ukrainiennes.

Les conditions météorologiques idéales pour la récolte cette semaine dans une grande partie du Midwest américain devraient montrer une forte progression de la récolte lorsque l'USDA mettra à jour son rapport sur l'état des cultures lundi.

Le soja a été soutenu par des ventes à l'exportation hebdomadaires plus importantes que prévu de 973 000 tonnes au cours de la semaine qui s'est terminée le 22 septembre, dépassant les prévisions des analystes de 250 000 à 850 000 tonnes.

Les ventes de maïs de 672 100 tonnes et les ventes de blé de 250 100 tonnes étaient conformes aux prévisions commerciales.

Les semis de maïs en Argentine sont bien en retard sur le rythme de l'année dernière en raison d'une sécheresse prolongée, a déclaré jeudi la bourse des céréales de Buenos Aires, notant que 5,8 % de la superficie prévue pour la céréale avaient été semés, soit 11 points de pourcentage de moins que l'année précédente.

Le Brésil, premier fournisseur mondial de soja, a dépassé les États-Unis en tant qu'expéditeur le plus compétitif de l'oléagineux vers le principal importateur, la Chine, a déclaré jeudi le directeur de la compagnie ferroviaire Rumo.

Le directeur général de Rumo, Joao de Abreu, a noté que le coût par tonne en dollars du Brésil pour expédier du soja en Chine était inférieur à celui des États-Unis au cours du premier semestre de cette année.

Le directeur général de Rumo, Joao de Abreu, a noté que le coût par tonne en dollars du Brésil pour expédier du soja en Chine était inférieur à celui des États-Unis au cours du premier semestre de cette année.

Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de contrats à terme CBOT sur le soja et l'huile de soja jeudi et des vendeurs nets de contrats à terme sur la farine de soja et le blé, selon les traders. Les fonds sont restés neutres sur les contrats à terme sur le maïs.