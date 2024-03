Rumo SA est une société basée au Brésil, principalement active dans le secteur du transport de marchandises. Par l'intermédiaire de ses filiales, la société opère dans le secteur du transport ferroviaire dans les régions du sud et du Midwest du Brésil, avec un réseau ferroviaire composé de cinq concessions comprenant environ 13 500 km de voies ferrées. Rumo SA gère également des terminaux de transbordement situés dans les États du Mato Grosso, de Sao Paulo, du Parana et du Rio Grande do Sul, ainsi que l'élévation du port dans le terminal de Porto de Santos. En outre, par l'intermédiaire de Brado Logistica e Participacoes SA, elle est engagée dans des opérations de conteneurs. L'entreprise propose, entre autres, le transport de produits agricoles, de carburant et de marchandises finales, le transport intermodal de marchandises, des services d'entreposage intégrés, des opérations portuaires et la manutention de marchandises.

Secteur Frêt au sol et logistique