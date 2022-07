Running Fox Resource Corp. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et les six mois terminés le 31 mai 2022

Running Fox Resource Corp. a annoncé ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 mai 2022. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré une perte nette de 0,054651 million de CAD, contre 0,101202 million de CAD un an plus tôt. Pour le semestre, la perte nette s'est élevée à 0,253099 million de CAD, contre un bénéfice net de 0,054635 million de CAD un an plus tôt.