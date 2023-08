Runway Growth Finance Corp, anciennement Runway Growth Credit Fund Inc, est une société de financement spécialisée, qui se concentre sur l'octroi de prêts garantis de premier rang à des entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de la technologie, des sciences de la vie, de l'information et des services de santé, des services aux entreprises, de certains services et produits de consommation et d'autres industries à forte croissance. La société s'associe à des sponsors de capital-risque établis et directement à des entrepreneurs à la recherche de financements pour accélérer leur croissance. Son objectif d'investissement est de maximiser le rendement total pour ses actionnaires, principalement par le biais de revenus courants sur le portefeuille de prêts de la société et, accessoirement, par l'appréciation du capital sur ses bons de souscription et autres positions en actions, en fournissant aux sociétés de son portefeuille des solutions de financement plus souples que le crédit traditionnel et moins dilutives que les actions. La société est gérée par son conseiller, Runway Growth Capital LLC, un fournisseur de financement de la croissance pour les entreprises en phase de croissance et en phase intermédiaire.

Secteur Services financiers aux entreprises