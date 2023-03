L'agence indienne de lutte contre la criminalité financière recherche des cadres de Franklin Templeton - sources

La direction de l'application des lois mène des recherches sur Vivek Kudva, ancien directeur de Franklin Templeton pour la région Asie-Pacifique, sur son épouse Roopa Kudva, qui est également associée directrice d'Omidyar Network India, ainsi que sur Santosh Kamath, directeur des investissements chez Franklin Templeton, entre autres, ont indiqué les sources.

Les recherches sont liées à la fermeture par Franklin Templeton de six programmes d'emprunt en avril 2020, qu'elle avait imputée au manque de liquidités dû à l'impact du COVID-19 sur les marchés.

Cependant, le Securities and Exchange Board of India (SEBI) a jugé la maison de fonds et ses dirigeants coupables de mauvaise gestion en juin 2021.

Vivek et Rupa Kudva ont été reconnus coupables d'avoir retiré leurs propres investissements avant la liquidation des fonds.

Un porte-parole de Franklin Templeton n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. Vivek et Rupa Kudva n'ont pas pu être joints immédiatement pour un commentaire.