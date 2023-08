Rupa & Company Limited est engagée dans la fabrication de produits de bonneterie, de sous-vêtements tricotés, de vêtements décontractés et de vêtements thermiques. Elle dispose également d'une unité de production d'électricité à partir d'éoliennes. Elle se concentre sur la fabrication, le marketing, la vente et la distribution de vêtements d'intérieur, de vêtements thermiques et de vêtements décontractés pour les hommes, les femmes et les enfants. La société possède plus de 18 sous-marques et 9 000 unités de stockage, dont des marques telles que Frontline, Jon, Macroman, Euro, Bumchums, Torrido, Thermocot, Kidline, Footline et Softline. Elle possède également des marques haut de gamme, telles que Macroman M-Series, Macrowoman W-Series, FCUK et Fruit of the Loom, qui comprennent des produits tels que des vêtements d'intérieur, de la lingerie, des vêtements actifs et des vêtements de loisir. Elle dispose de quatre entrepôts centraux situés à Kolkata, Tirupur, Bengaluru et Ghaziabad. Elle a une capacité de production quotidienne de plus de 700 000 pièces de produits finis. Ses produits sont disponibles par l'intermédiaire d'un réseau de 1 500 revendeurs, avec un accès direct à 1 50 000 points de vente au détail.

Secteur Habillement et accessoires