Rupali Polyester Limited est une société basée au Pakistan, qui est engagée dans la fabrication et la vente de produits en polyester. La société se concentre sur les intérêts commerciaux diversifiés allant de la fabrication, l'importation, l'exportation et la restauration aux producteurs de diverses variantes de tissus et d'étoffes au sein des industries textiles. La société possède et exploite des installations composites pour fabriquer des fibres discontinues de polyester et des fils de filaments de polyester. La société possède une unité de polymérisation d'une capacité d'environ 105 tonnes métriques par jour, une capacité de fil de filaments de polyester d'environ 30 tonnes métriques par jour et une capacité de fibre discontinue de polyester d'environ 65 tonnes métriques par jour. L'usine de fabrication de la société est située à environ 30,2 kilomètres de Lahore Sheikhupura Road, Sheikhupura. La société est engagée dans l'importation des matières premières de base.

Secteur Textiles et Cuirs