Rupert Resources Ltd. est une société d'exploration et de développement aurifère basée au Canada. La société se concentre principalement sur Ikkari, une découverte aurifère dans le nord de la Finlande. Ikkari fait partie du projet Rupert Lapland de la société, qui comprend également la mine d'or de Pahtavaara, l'usine de traitement et les permis d'exploration (Pahtavaara). Le projet Rupert Lapland est situé dans la ceinture de roches vertes de Laponie centrale (CLGB), qui fait partie du bouclier fennoscandien et qui contient 1700 incidences connues de minéralisation en Finlande, en Suède, en Norvège et en Russie, dont environ 80 mines. La société détient également une participation de 20 % dans la propriété Gold Centre, adjacente à la mine Red Lake en Ontario. La propriété Gold Centre se trouve au sud-est et dans l'ombre du chevalement de la mine Red Lake d'Evolution Mining (qui a produit 23,8 millions d'onces d'or à une teneur moyenne supérieure à 1/2 once d'or par tonne (ou supérieure à 15,6 g/t).

Secteur Or