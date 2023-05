GAGNANTS ET PERDANTS DE L'OBJECTIF : Rurelec bondit sur la vente d'actifs argentins

(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce mardi.

----------

AIM - GAGNANTS

----------

Rurelec PLC, en hausse de 49% à 0,60 pence, fourchette de 12 mois 0,2p-0,65p. Le producteur d'énergie et développeur de centrales électriques en Amérique du Sud annonce un accord pour vendre ses intérêts argentins à Verafont SA, Basic Energy Ltd et Esteban Reynal pour un montant maximum de 5 millions de dollars. Cette vente comprend la participation de Rurelec dans une centrale électrique à cycle combiné de 138 mégawatts, connue sous le nom de Central Termica Patagonia, située dans la ville côtière de Comodoro Rivadavia. La vente devrait être approuvée par les actionnaires, l'actionnaire majoritaire s'étant engagé à la soutenir. La finalisation de la vente est prévue pour le mois de juin. Rurelec versera aux actionnaires un dividende spécial de 0,20 pence par action et conservera le solde de 1,4 million d'USD comme fonds de roulement pour la prochaine phase de son développement. La cession potentielle a été annoncée en janvier, lorsque l'entreprise a mis en garde contre une situation de liquidité serrée, due à un manque de liquidités en provenance d'Argentine.

----------

boohoo Group PLC, hausse de 12% à 42,94 pence, fourchette de 12 mois 30 pence-92,28 pence. Le détaillant de mode rapide en ligne boohoo déclare que le revenu a chuté de 11% en glissement annuel à 1,77 milliard de livres sterling, contre 1,98 milliard de livres sterling, au cours de l'exercice financier clos le 28 février. L'entreprise passe d'un bénéfice de 7,8 millions de livres sterling à une perte avant impôts de 90,7 millions de livres sterling. Toutefois, selon Shore Capital, les résultats sont supérieurs aux attentes du consensus du marché et l'action passe de "conserver" à "acheter". Pour l'exercice 2023, boohoo s'attend à ce que le chiffre d'affaires soit stable ou qu'il baisse de 5 % par rapport à l'année précédente. La baisse sera plus marquée au premier semestre, car l'entreprise met davantage l'accent sur les ventes rentables. Toutefois, une croissance du chiffre d'affaires est attendue au second semestre.

----------

AIM - LOSERS

----------

Tower Resources PLC, baisse de 53% à 0,05 pence, fourchette de 12 mois 0,05 pence-0,33 pence. La société pétrolière et gazière centrée sur l'Afrique chute alors qu'elle lève des fonds par le biais d'un placement d'actions à prix réduit. La société a levé 2,3 millions de livres sterling dans le cadre d'un placement conditionnel de 4,6 millions d'actions au prix de 0,05 pence chacune, soit une décote de 56 % par rapport au cours de clôture de lundi à Londres, qui était de 0,11 pence. La société utilisera les fonds pour préparer le forage du puits NJOM-3, y compris les paiements des services associés, et comme fonds de roulement. "Une partie des fonds levés sera également utilisée pour faire avancer les autres programmes de travail de la société pour 2023 en Namibie et en Afrique du Sud, y compris les travaux de modélisation du bassin actuellement en cours sur la licence namibienne PEL 96 de la société", indique Tower.

----------

Shoe Zone PLC, baisse de 14% à 207,28 pence, fourchette de 12 mois 131,79 pence-260,68 pence. Le détaillant de chaussures bon marché révèle un bénéfice plus faible dans ses résultats intermédiaires. Au cours des 26 semaines précédant le 1er avril, le bénéfice avant impôt a été divisé par deux, passant de 3,1 millions de livres sterling à 1,5 million de livres sterling, alors que le chiffre d'affaires a augmenté de 7,9 %, passant de 69,9 millions de livres sterling à 75,4 millions de livres sterling. L'entreprise indique que l'augmentation des coûts liés à l'inflation - principalement l'augmentation du salaire de subsistance national (National Living Wage) - a pesé sur les bénéfices, entraînant une hausse des frais administratifs. La marge brute est globalement en ligne avec le niveau de l'année précédente, à 13,6 millions de livres sterling. L'entreprise de chaussures propose un dividende intérimaire de 2,5 pence par action, inchangé par rapport à l'année précédente. "Shoe Zone a réalisé des performances solides et positives au cours de la période, dans un contexte d'incertitude pour les consommateurs et de volatilité macroéconomique", a déclaré le PDG Anthony Smith.

----------

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.