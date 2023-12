Rurelec PLC est une société basée au Royaume-Uni qui développe, possède et exploite des capacités de production d'électricité au niveau international. L'activité principale de la société consiste à détenir et à développer des installations de production d'électricité sur des réseaux nationaux et régionaux et dans des zones isolées, en vendant de l'électricité en gros en tant que producteur à des conditions commerciales, par le biais de paiements de capacité et/ou d'accords d'achat d'électricité (AAE). Ses activités comprennent une centrale thermique à gaz à cycle combiné opérationnelle en Argentine et le développement d'une nouvelle centrale au Chili. La société détient environ 50 % d'Energia del Sur S.A. (EdS), qui possède et exploite une centrale thermique à gaz à cycle combiné d'environ 136 mégawatts (MW) dans le sud de la Patagonie, en Argentine. Central Illapa est une nouvelle centrale électrique au gaz à cycle ouvert de 256 MW dans laquelle la société détient une participation de 100 %. Le projet a le potentiel de se convertir en une centrale électrique à cycle combiné de 358 MW dans le cadre de sa deuxième phase de développement.