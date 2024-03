Rush Enterprises, Inc. a annoncé que Michael McRoberts, directeur de l'exploitation et membre du conseil d'administration de la société, quittera son poste de directeur de l'exploitation dans le courant de l'année, et que Scott Anderson, premier vice-président des finances, des assurances et du crédit-bail, prendra sa retraite le 30 mars 2024. M. McRoberts a joué un rôle déterminant dans la conduite des opérations de la société au cours d'une période de croissance et de transformation considérables. Sa vaste expérience dans les secteurs de la concession de véhicules commerciaux, du crédit-bail et du transport sous contrat a eu un impact considérable sur les activités et l'orientation stratégique de la société.

En outre, le leadership de M. McRoberts a été déterminant pour affiner les opérations de l'entreprise afin d'atteindre une plus grande efficacité, d'exploiter ses données pour faire avancer les initiatives stratégiques de l'entreprise et d'améliorer l'expérience des clients. Lorsque M. McRoberts quittera son poste de directeur de l'exploitation, il continuera à jouer un rôle de conseiller principal et à siéger au conseil d'administration de l'entreprise.

De plus amples détails concernant le moment du départ à la retraite de M. McRoberts, qui aura lieu au cours du second semestre de l'année, seront fournis à une date ultérieure. M. McRoberts a été nommé directeur des opérations en juillet 2016.

Il a rejoint la société en 2011 et a occupé le poste de directeur régional pour Rush Truck Centers en Californie jusqu'à ce qu'il soit nommé vice-président principal ? Dealer Operations en mars 2013. Avant de rejoindre Rush Enterprises, M. McRoberts a été vice-président ?

General Manager et Chief Operating Officer pour les Scully Companies, une organisation régionale de leasing à service complet et de transport sous contrat dédié. Il a également acquis 13 ans d'expérience au sein d'autres groupes de concessionnaires de véhicules commerciaux, où il a occupé divers postes de direction. Jason Wilder assumera le rôle de directeur de l'exploitation lorsque M. McRoberts prendra sa retraite dans le courant de l'année.

McRoberts dans le courant de l'année. Wilder occupe le poste de Senior Vice President ? Navistar depuis mai 2019.

De 2011 à 2019, il a été directeur général régional de la région de Géorgie et directeur général régional des concessionnaires de Caroline du Nord de 2008 à 2011. Wilder a rejoint la société en novembre 2006 en tant que directeur général de la concession de véhicules utilitaires moyens d'Atlanta. Avant de rejoindre la société, il était directeur général de Fouts Brothers Truck Center à Smyrna, en Géorgie.

Jason possède une connaissance approfondie des opérations des concessionnaires de véhicules commerciaux et a fait preuve d'une grande capacité de leadership depuis le premier jour où il a rejoint la société. Jorgan Peterson assumera le rôle actuel de Wilder en tant que Senior Vice President ? Navistar dans le courant de l'année.

Peterson est directeur général régional de la région de l'Utah et de l'Idaho pour les concessions Navistar depuis 2013, où il était responsable de la croissance et de la transformation des concessions de l'entreprise dans la région. Il a commencé à travailler pour la société en 2010 en tant que directeur général de district de la région de l'Idaho et, avant de rejoindre la société, il travaillait pour le groupe de concessionnaires Lake City International Truck à Salt Lake City, dans l'Utah et à Boise, dans l'Idaho, depuis 2003. Anderson a supervisé les opérations de financement et d'assurance des véhicules commerciaux de Rush Enterprises ?

Il a supervisé les opérations de financement et d'assurance des véhicules commerciaux de Rush Enterprises au cours d'une période de croissance significative du nombre de concessionnaires de la société. Il a également dirigé les opérations de crédit-bail et de location de camions PacLease et Idealease de la société, développant le réseau à plus de cinquante sites et une flotte de plus de 10 000 véhicules. M. Anderson a perfectionné les opérations de crédit-bail et de location pour en faire un élément important de la réussite financière globale de l'entreprise.

Il restera consultant auprès de la société jusqu'au 30 septembre 2024 au moins. Anderson a occupé le poste de vice-président ? Finances et assurances de la société de 2005 jusqu'à sa promotion au poste de premier vice-président ?

Finance et Assurance, et il a pris la responsabilité de Rush Truck Leasing en 2007. Avant de rejoindre la société, M. Anderson a été directeur des opérations en Europe continentale pour CIT Group et directeur général de European Commercial Finance pour Associates Capital Corp. Mark Kuhn assumera le rôle de vice-président ?

Leasing. Kuhn est devenu directeur général de Rush Truck Leasing ? Division PacLease, en 2021.

Il a rejoint la société en 2015 en tant que directeur général de Rush Truck Leasing ? Fort Worth, après avoir occupé de nombreux postes de direction au sein de PACCAR Leasing Company.