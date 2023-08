Rush Street Interactive, Inc, anciennement dMY Technology Group, Inc, est une société de jeux et de divertissement en ligne. La société se concentre principalement sur le casino en ligne et les paris sportifs en ligne sur les marchés des États-Unis et de l'Amérique latine. Elle propose à ses clients une gamme d'offres de jeux telles que des casinos en ligne avec de l'argent réel, des paris sportifs en ligne et des paris sportifs au détail, ainsi que des jeux sociaux. Les offres de casino en ligne en argent réel et de paris sportifs en ligne de la société sont proposées sous ses marques BetRivers.com et PlaySugarHouse.com aux États-Unis et sous sa marque RushBet.co en Colombie. Elle propose également des jeux sociaux sur sa plateforme de jeux en ligne et ses offres en argent réel. Ses offres de casino en ligne comprennent principalement une suite complète de jeux disponibles dans les casinos traditionnels, tels que les jeux de table, c'est-à-dire le blackjack et la roulette, et les machines à sous. Elle fournit des services sportifs de détail aux casinos terrestres en échange d'une commission mensuelle.

Secteur Casinos et jeux