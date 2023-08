Rusoro Mining Ltd. est une société canadienne qui s'occupe de l'exploitation, de l'acquisition, de l'exploration et du développement de propriétés minières et minérales aurifères. La société est un producteur et un explorateur d'or, avec une position foncière dans la prolifique région minière de l'État de Bolivar, dans le sud du Venezuela. Elle possède des réserves d'or d'environ 5 584 000 onces et des ressources inférées de plus de 6 805 000 onces. La société possède deux mines en production et dix projets d'exploration (y compris le développement et l'exploration autour des mines) qui vont du stade précoce au stade avancé/développement des projets aurifères au Venezuela. La société possède et exploite les installations de l'usine de Choco et détient une participation de 95 % dans la mine Choco 10. Elle détient une participation de 50 % dans la mine Isidora (la mine Isidora). Ses filiales comprennent Proyectos Mineros del Sur, PROMINSUR, C.A., Promotora Minera de Guayana, P.M.G., S.A., Corporacion Aurifera de El Callo, C.A., Corporacion Minera Choco 9 C.A., et Corporacion 80.000 C.A.

Secteur Or